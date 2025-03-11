بنت حلال.. محمد رمضان يحقق حلم سيدة طلبت عمرة لوالدتها

حقق الفنان محمد رمضان ، حلم سيدة من المحلة الكبرى، وذلك في حلقة اليوم من برنامج " مدفع رمضان " المذاع على قناة " دي إم سي".

وجابت سيارة الفرحة التابعة لمدفع رمضان محافظة كفر الشيخ للتعرف على أحلام المصريين هناك.

وحقق محمد رمضان أمنية سيدة طلبت عمرة لوالدتها:" ألف مبروك عمرة مقبولة.. وإنتي بنت حلال فاكرة مامتك".

مدفع رمضان



يواصل الفنان محمد رمضان تقديم برنامجه "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو تحقيق أحلام الجمهور، سواء من خلال الجوائز المالية أو المفاجآت المختلفة.

وقال رمضان: "اللي محققش حلمه بنحققهوله بفلوس أو بحاجات تانية".