مشهد عبثي.. إسلام الشاطر: لا أحد يعرف حكم مباراة القمة والأقرب هذا الطاقم

علق إسلام الشاطر نجم الأهلي السابق على أزمة مباراة المارد الأحمر أمام الزمالك في قمة الدوري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور حسم لقب المسابقة.

وكتب اسلام الشاطر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : والله اللي بيحصل دا عبث كبير. تخيلوا حضراتكم ان المسئولين عن الحكام مش عارفين مين الحكم وكل شوية بكلمة وكل شوية قرار جديد.. هو فيه كدا في الدنيا .. الماتش الساعة ٩ ونص ومحدش عارف يقول معلومة صحيحة وايه اللي هيحصل.



ونشر الشاطر أن طاقم تحكيم مباراة مصر وجنوب أفريقيا في تصفيات أمم أفريقيا للمحليين هو من سيدير مباراة القمة اليوم.



وحتى اللحظة الحالية مازال توقيت إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مجهولا بين تأجيلها أو اعتبار الأهلي منسحبا وخاسرا وبالتالي الجمهور في انتظار الكلمة الفاصلة بشأن إقامة المباراة من عدمه.