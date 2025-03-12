أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء استقرار، عقب ارتفاعه أمس مع استمرار حركة السوق العالمي للذهب وتأثيرها على الأسعار المحلية.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

بلغ سعر الذهب لعيار 24 قيمة 352.25 ريال سعودي، وهو العيار الأكثر نقاءً والأعلى سعرًا.

أسعار الذهب في السعودية

سعر الذهب عيار الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 24 352.25 ريال سعر الذهب عيار 22 322.75 ريال سعر الذهب عيار 21 308.00 ريال سعر الذهب عيار 18 264.00 ريال سعر الذهب عيار 14 205.50 ريال سعر الذهب عيار 12 176.00 ريال الاونصة 10952.50 ريال سعر الجنيه الذهب اليوم 2465.00 ريال الأونصة بالدولار 2920.65 دولار

سعر الذهب عيار 22 في السعودية

سجل عيار 22 سعر 322.75 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

وصل سعر عيار 21 إلى 308.00 ريالات سعودية.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

بلغ سعر عيار 18 205.50 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 14 في السعودية

سجل عيار 14 سعر 176.00 ريالا سعوديا.

سعر الذهب عيار 12 في السعودية

بلغ سعر عيار 12 176.00 ريالا سعوديا.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سعر الجنيه الذهب في السعودية 2465.00 ريالا سعوديا.