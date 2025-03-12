حسام حبيب يكشف تفاصيل صادمة عن قص شيرين عبدالوهاب شعرها على الزيرو

قال الفنان حسام حبيب، إنّ الدكتور الذي كان ينظم علاقته بزوجته السابقة شيرين عبد الوهاب نصحه بالابتعاد عن أي مكان تغضب فيه أو تفقد أعصابها.

وأضاف "حبيب"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "حصل في يوم إنها اتنرزفت وحسيت إنها هتبتدي تقلب وكنا قاعدين مع ناس صحابنا، فاحتراما لنفسي وليها نفذت كلام الدكتور ودخلت غرفة تانية، وأكلت ونمت".

وتابع: "عندما استيقظت لم أجد شيرين في البيت، وسألت عنها لمدة 3 أيام ولم يرضَ أي أحد أن يقول لي أين مكانها، فضلت الابتعاد عنها في وقت غضبها، لأنها كانت تقول لي بأن أتجنبها عندما تفقد أعصابها، ولكنها اعتبرت أنني أخطأت عندما نمت وتركتها غاضبة، فتركت المنزل، وفي النهاية اتصلت بي وطلبت مني الحضور إليها".

وواصل: "لم أتدخل في عملها ورغم أننا اتفقنا على التدخل في عمل الآخر، إلا أنها غضبت عندما طلبت مني أني أن أطرح عليها أعمالي.. عيطت وأنا بسمعها الأغاني، وقالت لي إنت بتعمل نفسك أغاني أحلى من اللي بتعملهالي؟! قلت لها لو عاجبك خديها، فقالت لي أنت هتجبي عليّ؟ هو أنا بشحت منك؟! لكن تصالحنا، وعندما ذهبت إليها لأصالحها لما ذهبت إليها قالت لي صديقة لها أن أحذر من الشخص المسئول عن إدارة أعمالها، لأنه لا يحبني، ولما دخلت علينا، قالت لي أنت جاي تنكد علينا؟! قوم روّح، لكني طلبت منها أن تسمح لي بالاستماع إلى بقية كلام صديقتها، فطلبت الطلاق، وتبقى كذا لو مطلقتنيش، قلت لها هطلقك تعالي ننزل، فقالت لي أنا شيرين عبد الوهاب منزلش، فا قلت لها ده على المسرح، لكن هنا أنتِ مراتي، وهذه الواقعة كان عليها شهود، ودخلت الحمام، وقعدت جوه شوية وبعدها حلقت شعرها على الزيرو".

