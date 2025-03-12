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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فكرة جديدة.. طريقة عمل المهلبية بالكركديه والقمر الدين| وهؤلاء الممنوعون منها

طريقة عمل المهلبية بالكركدية والقمر الدين
طريقة عمل المهلبية بالكركدية والقمر الدين
اسماء محمد

تعد المهلبية بالكركديه وقمر الدين من أصناف الحلويات الاحترافية التى لاتتطلب مكونات مكلفة فى التحضير والتجهيز وفى نفس الوقت شكلها جذاب مثل الأصناف المقدمة فى أشهر المحلات لذا هى صنف مميز لحلويات رمضان.

نعرض لكن فى هذا التقرير طريقة جديدة لعمل المهلبية بالكركديه وقمر الدين وذلك من خلال خطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير المهلبية بالكركديه:


 3 كوب قمر الدين

 3 كوب كركدية

 6 ملعقة كبيرة نشا

للطبقة البيضاء:
 2 كوب لبن
 2 ملعقة كبيرة نشا
 ملعقة كبيرة سكر
 جوز هند للتزيين

زبيب للتزيين

وورد غذائي للتزين

فاكهة للتزيين

مهلبية الكركديه وقمر الدين 


طريقة عمل المهلبية بالكركديه والقمر الدين:

  • ضعي قمر الدين على النار حتى الغليان ثم ضعي عليه 3 ملعقة نشا.
  • استمري فى التقليب حتى يصبح أثقل ثم كركرى نفس الخطوات مع الكركدية ولكن فى وعاء أخر .
  • ضعي اللبن على النار وقلبيه مع النشا والسكر مع استمرار التحريك حتى يصبح القوام أثقل واتركيها حتى تبرد.
  • ضعي طبقة من الكركديه وضعيها في الثلاجة حتى تتماسك ثم ضعي طبقة من قمر الدين وادخليها الثلاجة حتى تتماسك ثم ضعي طبقة من المهلبية البيضاء ثم ادخليها الثلاجة حتى تتماسك.
  • زيني المهلبية كما تحبي بالزبيب أو الفاكهة أو الورد أو جوز الهند أو المكسرات وتقدم باردة .
مهلبية الكركديه وقمر الدين 

تحذير : هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناولها

مهلبية الكركدية من الأكلات المفيدة ولكنها تتفاعل مع بعض الأدوية وممنوعة فى الحالات التالية.

تفاعلات الأدوية

قد يتفاعل شاي الكركديه مع بعض الأدوية فقد يُقلل من فعالية دواء الملاريا الكلوروكين وإذا كنتِ تتناولين أدوية لارتفاع ضغط الدم أو داء السكري، فقد يُسبب انخفاضًا كبيرًا في ضغط الدم. 

يحتوي النبات على فيتويستروجين (أو هرمونات نباتية) قد تُقلل من فعالية أدوية منع الحمل و استشيري طبيبكِ قبل شرب شاي الكركديه إذا كنتِ تتناولين أيًا من هذه الأدوية، أو إذا كنتِ تتناولين هرمونات لانقطاع الطمث أو علاجًا لتحديد الجنس.

أضرار الكركديه

مخاوف الحمل
قد تُسبب الإستروجينات النباتية الموجودة في شاي الكركديه مضاعفات أثناء الحمل فمثلا يمكن أن تُحفز الولادة المبكرة و إذا كنتِ حاملاً إذا كنتِ تخططين للحمل أو الرضاعة الطبيعية، فقد ترغبين في تجنب شاي الكركديه أو البحث عن بديل له.

تلف الكبد

تشير بعض الأبحاث إلى أن التركيزات العالية من مستخلص الكركديه قد تسبب تلف الكبد.

تذكر أن عائلة الكركديه تضم أنواعًا عديدة، وليست جميعها صالحة للأكل وقد لا يكون النبات الذي ينمو في حديقتك صالحًا للأكل و إذا كنت تُحضّر الكركديه بنفسك المنتجات، استخدمها بكميات صغيرة حتى تتأكد من عدم حدوث أي ردود فعل سلبية. 

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فكرة جديدة.. طريقة عمل المهلبية بالكركديه والقمر الدين| وهؤلاء الممنوعون منها

طريقة عمل المهلبية بالكركدية والقمر الدين
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