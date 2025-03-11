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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

يعالج القلب والصداع وانقطاع الطمث .. ماذا يحدث للجسم عند تناول اليانسون

القلب
القلب
اسماء محمد

يعد اليانسون من الأعشاب المفيدة للصحة العامة ويساعد فى علاج عدد كبير من المشاكل الصحية أبرزها علاج القلب ومشاكل الهضم.

ووفقا لما جاء في موقع “ tuasaude ” نعرض لكم أهم فوائد اليانسون:

تحسين الهضم
يحتوي اليانسون على حمض الماليك، وهو مركب حيوي فعال يقلل من حموضة المعدة كما أنه يحتوي على خصائص هضمية وطاردة للريح يمكنها تحسين الهضم وتخفيف الغثيان والتهاب المعدة وقرحة المعدة. 

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي اليانسون على الأنيثول، وهو مركب عطري يساعد على التخلص من الغازات ومنع تكونها، وغالبًا ما يستخدم لتخفيف الانزعاج الناتج عن زيادة الغازات.

تخفيف الصداع
يحتوي زيت اليانسون العطري على استراجول وأوجينول ولينالول، وهي مركبات ذات خصائص مسكنة تعمل على الجهاز العصبي المركزي للمساعدة في تخفيف الصداع.

يحتوي اليانسون أيضًا على الأنيثول، وهو مركب يثبط الدوبامين، وهو ناقل عصبي مرتبط بالصداع النصفي كما يحتوي أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في علاج الصداع النصفي.

تخفيف الصداع

تقوية المناعة
يحتوي اليانسون على الكومارين والأوجينول واللينالول، وهي مركبات نشطة بيولوجيًا ذات تأثير مضاد للأكسدة ومضاد للفيروسات ومضاد للالتهابات ومضاد للبكتيريا.

 تساعد هذه المركبات على تقوية جهاز المناعة لمحاربة البكتيريا والفطريات والفيروسات ويمكن استخدامه في علاج السعال والإنفلونزا والتهاب الحلق. 


مكافحة الإمساك
يساعد اليانسون في مكافحة الإمساك لأنه يحتوي على الأنيثول، وهو مركب حيوي نشط يعزز حركة الأمعاء الطبيعية وتدفقها داخل الأمعاء.

تقليل تقلصات البطن
اليانسون هو وسيلة رائعة لتخفيف تقلصات الأمعاء والحيض ويحتوي هذا النبات على الإستراجول والأنيثول والأوجينول واللينالول، وهي مركبات ذات خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات.

تقلصات البطن

تخفيف أعراض انقطاع الطمث
يُعتقد أن الأنيثول والفلافونويدات الموجودة في اليانسون لها تأثير إستروجيني ويمكن أن يساعد ذلك في تخفيف أعراض انقطاع الطمث، مثل الهبات الساخنة والصداع وصعوبة النوم.

الوقاية من أمراض القلب
يحتوي اليانسون على الكومارين والفلافونويد وحمض الماليك، وهي مركبات نشطة بيولوجيًا ذات تأثير مضاد للأكسدة ومضاد للتخثر ومضاد للالتهابات ويمكن أن تساعد هذه المركبات على تحسين الدورة الدموية ومنع تكون الجلطات، والتي تلعب دورًا في الوقاية من أمراض مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية والجلطات.

المساعدة في علاج النوبات
لأنه يحتوي على الفلافونويد وحمض الماليك وحمض الكافيين، وهي مركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، فمن المعتقد أن اليانسون يمكن أن يستخدم في علاج النوبات.

قرحة المعدة تحسين الهضم التهاب المعدة اليانسون فوائد اليانسون خفيف الصداع

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