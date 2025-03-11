وصفات طبيعية تقوي المناعة وتعالج التهابات القولون.. اكتشفها

تعد أكثر مشكلتين صحيتين يواجههما الأشخاص من مختلف الأعمار هما ضعف المناعة والتهابات القولون لأنهما بوابتي الأمراض المختلفة.

ووفقا لما أورده موقع “tuasaude ” نعرض لكم 3 وصفات طبيعية لتقوية المناعة وعلاج التهابات القولون.

وصفة الثوم



شاي الثوم غني بمادتي الأليسين والسابونين، وهما مركبان لهما خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادات البكتيريا ويساعد هذان المركبان على مكافحة البكتيريا المسببة للعدوى المعوية، مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية كما يمكن لهذا الشاي أن يقوي جهاز المناعة لمحاربة العدوى.

مكونات شاي الثوم:

1 فص ثوم مفروم

100 إلى 200 مل من الماء



طريقة عمل وصفة شاي الثوم:

اغلي الماء واسكبيه على كوب يحتوي على الثوم، ثم اهرس الثوم في الماء وانقعه لمدة 5 إلى 10 دقائق، ثم صفيه واتركه ليبرد.

لتحسين طعم هذا الشاي، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل إليه، ولكن لا ينبغي إضافة العسل للأشخاص الذين يعانون من حساسية معروفة تجاه العسل أو حبوب اللقاح أو البروبوليس.

شاي الثوم

وصفة الشمر



يحتوي شاي الشمر على خصائص مضادة للتشنجات ومضادة للالتهابات ومسكنة للألم وهضمية، حيث يحتوي على مواد مثل الأنيثول والإستراجول والكافور. يمكن لهذا الشاي أن يقلل من التشنجات والغازات والإسهال والغثيان والقيء المرتبط بالعدوى المعوية.

مكونات شاي الشمر:

1 ملعقة صغيرة من بذور الشمر

1 كوب ماء مغلي



كيفية عمل وصفة الشمر:

أضف بذور الشمر إلى كوب من الماء المغلي.

غطه واتركه حتى يبرد لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.

صفِّه واشرب منه 2 إلى 3 أكواب يوميًاوهناك خيار آخر وهو استخدام أكياس شاي الشمر الجاهزة.

شاي الشمر

محلول إلكتروليت منزلي الصنع



يعد محلول الإلكتروليت المصنوع في المنزل علاجًا منزليًا رائعًا، لأنه غني بالأملاح المعدنية والسكريات، التي تحافظ على وظائف الجسم الطبيعية كما أنه يمنع الجفاف المرتبط بالإسهال والقيء وتحسين الأمعاء وتقوية المناعة.

مكونات محلول الإلكتروليت:

1 لتر من الماء المصفى أو المغلي أو المياه المعدنية المعبأة

1 ملعقة كبيرة مملوءة من السكر (حوالي 20 جرام)

1 ملعقة صغيرة من الملح (حوالي 3.5 جرام)



طريقة عمل محلول الإلكترويت

اخلط جميع المكونات معًا حتى تمتزج جيدًا.

اشرب من 2 إلى 3 لترات يوميًا على دفعات صغيرة طوال اليوم.

