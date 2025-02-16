انتبه.. هذه الأمراض تؤثر على جهاز المناعة بشكل كبير

يتكون جهاز المناعة لديك من شبكة كبيرة من الأعضاء وخلايا الدم البيضاء والبروتينات والمواد الكيميائية، تعمل هذه الأجزاء معًا لحمايتك من الجراثيم وغيرها من الأمراض كما يساعد جهاز المناعة جسمك على التعافي من العدوى والإصابات.

أمراض تؤثر على جهاز المناعة

- الحساسية

الحساسية هي رد فعل جسمك تجاه مادة غير ضارة عادةً، يتفاعل جهازك المناعي بشكل مبالغ فيه مع وجود تلك المادة، مما يؤدي إلى مجموعة من الأعراض تتراوح من الخفيفة إلى الشديدة.

- الأمراض المناعية الذاتية

تحدث هذه الحالات عندما يهاجم جهازك المناعي خلاياه السليمة عن طريق الخطأ، الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي من الأمثلة الشائعة لأمراض المناعة الذاتية.

- أمراض نقص المناعة الأولية

تمنع هذه الأمراض الوراثية جهاز المناعة لديك من العمل بشكل سليم، وتجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى وبعض الأمراض.

- الأمراض المعدية

تحدث الأمراض المعدية عندما تدخل الجراثيم إلى جسمك وتتكاثر وتسبب الضرر، يعد فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الغدة النكفية (المونو) من الأمثلة على الأمراض المعدية التي تضعف جهاز المناعة ويمكن أن تؤدي إلى مرض خطير.

المصدر clevelandclinic