Samsung Galaxy A56 5G .. هل يتربع على عرش الموبايلات المتوسطة؟

بعد أن قدمت سامسونج لمستخدميها تجربة استثنائية مع سلسلة Galaxy S25 الرائدة في بداية العام، حان الوقت للتركيز على الهواتف المتوسطة التي تحظى بشعبية واسعة.

وقبل انطلاق معرض MWC 2025، أعلنت الشركة الكورية عن ثلاثة هواتف جديدة تستهدف الفئة المتوسطة، وهي Galaxy A36، Galaxy A26، وGalaxy A56.

ويأتي هاتف Galaxy A56 على رأس هذه المجموعة، بفضل مواصفاته القوية التي تجعله أقوى هواتف الفئة المتوسطة حتى الآن، إلى جانب دعمه لمنظومة Awesome Intelligence، وهي نسخة من Galaxy AI مخصصة لهذه الفئة.

تصميم Galaxy A56 وشاشة العرض

يحافظ Galaxy A56 على تصميم مشابه لسابقه Galaxy A55، حيث يأتي بإطار من الألمنيوم مع طبقة Gorilla Glass Victus+ على الواجهة الأمامية والخلفية، إلى جانب تصميم مسطح بالكامل، مع ميزة Key Island التي تضع أزرار التحكم في مستوى الصوت والطاقة داخل إطار مرتفع قليلًا.

التغيير الأبرز في التصميم يأتي في الجهة الخلفية، حيث اعتمدت سامسونج نظام الكاميرا الموحدة، حيث تظهر الكاميرات الثلاث داخل شريط رأسي بدلاً من التصميم المنفصل المعتمد في هواتف Galaxy S25 و S24.

الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP67، مما يعني أنه يمكنه تحمل الغمر في المياه العذبة لفترات قصيرة.

ومن حيث الأبعاد، فيأتي الهاتف بمقاسات 162.2 × 77.5 × 7.4 ملم، وهو أطول قليلاً من A55 ولكنه أنحف منه بحوالي 1 ملم، كما أن وزنه أقل من 200 جرام، وهو أخف من الجيل السابق الذي بلغ وزنه 213 جرامًا.

أما بالنسبة للألوان، فيتوفر الهاتف بأربعة خيارات: الوردي، الزيتوني، الرمادي الفاتح، والجرافيت.

شاشة Galaxy A56 تأتي بحجم 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED، بدقة +FHD، مع معدل تحديث متغير بين 60-120 هرتز، وسطوع يصل إلى 1,200 شمعة، مما يضمن رؤية واضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

كاميرا Galaxy A56 5G

يحتوي الهاتف على كاميرا ثلاثية في الخلف، تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة 8 ميجابكسل للتصوير بزاوية واسعة، بالإضافة إلى كاميرا 5 ميجابكسل للماكرو.

للأسف، لا توجد عدسة تيليفوتو، وهو ما كان سيضيف مزيدًا من المرونة للتصوير، ولكن هذا متوقع في الهواتف المتوسطة.

على الجهة الأمامية، قامت سامسونج بتحديث الكاميرا السيلفي، حيث استبدلت العدسة 32 ميجابكسل القديمة بعدسة جديدة بدقة 12 ميجابكسل، والتي يُتوقع أن تقدم صورًا بجودة أعلى رغم تقليل عدد الميجا بكسل.

الهاتف يدعم تقنيات Awesome Intelligence، والتي تشمل، خاصية Best Face التي تمكنك من اختيار تعبير وجه أفضل في الصور الجماعية، بالإضافة إلى خاصية Object Eraser، التي تسمح لك بحذف العناصر غير المرغوب فيها من الصور، وخاصية Custom Filters، المخصصة لإنشاء فلتر خاص بناءً على صورة التقطتها.

الأداء والمعالج

يعمل Galaxy A56 بمعالج Exynos 1480 بتقنية 4 نانومتر، والذي يعد خيارًا مناسبًا للفئة المتوسطة، حيث يوفر أداءً جيدًا في المهام اليومية مثل التصفح ومشاهدة الفيديوهات والألعاب الخفيفة.

الهاتف يأتي بذاكرة 8 جيجابايت رام مع خيارين من التخزين: 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، بالإضافة إلى إصدار آخر بذاكرة 12 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت من التخزين، ولكن تخلت سامسونج عن منفذ microSD لتوسيع الذاكرة، وهو اتجاه بات شائعًا في معظم الهواتف الحديثة.

نظام التشغيل والدعم البرمجي

يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهة One UI 7، وسيتلقى تحديثات لمدة 7 سنوات، وهو نفس الدعم الذي تحصل عليه هواتف سامسونج الرائدة، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن هاتف متوسط العمر الافتراضي الطويل.

البطارية والشحن

يأتي الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير، وهي السعة التي تعتمدها سامسونج في معظم هواتفها المتوسطة.

ومن الإضافات المميزة دعم الشحن السريع بقوة 45 واط، وهي ميزة لا تتوفر حتى في هواتف Galaxy S25 الرائدة، لكن لا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي، وهي ميزة كان من الممكن أن تعزز مكانته في الفئة المتوسطة.

هل يستحق Galaxy A56 الشراء؟

بسعر متوقع 499 دولارًا أي ما يوازي 25 ألف جنيه، سيواجه Galaxy A56 منافسة قوية من هواتف مثل Pixel 9a وiPhone 16e، إلا أن الهاتف يقدم مزيجًا رائعًا من التصميم الأنيق، والشاشة المميزة، والأداء الجيد، إلى جانب مزايا الذكاء الاصطناعي.

فإذا كنت من محبي سلسلة Galaxy A5x السابقة؛ فغالبًا ستجد Galaxy A56 خيارًا مثاليًا لك، خاصة إذا كنت تبحث عن هاتف متوسط قوي بعمر دعم طويل.