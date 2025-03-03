بمواصفات احترافية .. إليك أفضل هاتف من سامسونج

كشفت شركة سامسونج للتو عن أحدث تشكيلة من هواتفها من سلسلة A، ويعد هاتف Galaxy A26 هو الأكثر تكلفة بين هذه المجموعة. تم الإعلان عنه إلى جانب هاتفي Galaxy A36 و A56، ويشترك في بعض الميزات الرئيسية مع سلسلة هواتف سامسونج السابقة مثل مقاومة الماء بتصنيف IP، ودعم البرامج طويل الأمد، والبطارية الكبيرة، وميزات الذكاء الاصطناعي.

مواصفات هاتف جالكسي A26

يحتوي هاتف Galaxy A26 على شاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز ودقة FHD + لكن أول ما ستلاحظه هو الشق على شكل قطرة الماء وهو خيار تصميم يبدو أن Samsung تحتفظ به لطرازات A-series الأكثر ملاءمة للميزانية، مثل A16 و A06، بدلاً من اختيار فتحة مثقبة.

ويضم هذا الشق كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، بينما يوجد في الجزء الخلفي إعداد كاميرا ثلاثية: مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع OIS، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يعتمد الهاتف على شريحة Exynos 1380 من سامسونج، وهو نفس المعالج الذي تم استخدامه في هاتف Galaxy A35 الذي صدر العام الماضي. كما يأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، مع دعم توسيع بطاقة microSD.

يحتوي هاتف A26 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تمامًا مثل A36 وA56، ولكنها تشحن بشكل أبطأ عند 25 وات.

تحديثات البرامج لهاتف Samsung-Galaxy-A56



على الرغم من كونه الأرخص بين الثلاثة، فإن A26 لا يبخل في دعم البرامج. فهو يأتي مع واجهة One UI 7 المستندة إلى Android 15 ويحصل على نفس التزام التحديث لمدة ست سنوات مثل نظرائه الأكثر سعرًا. وهذا يعني أيضًا أنك تحصل على ميزات الذكاء الاصطناعي "Awesome Intelligence" من Samsung، مثل Circle to Search وObject Eraser.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى تصنيف IP67 لمقاومة الغبار والماء، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، وفتحة بطاقة microSD.

السعر والتوافر



يأتي هاتف Galaxy A26 باللون الأسود والأخضر والأبيض، مع الأسعار التالية:



جالكسي A26 سعة 256 جيجابايت: 299.99 دولارًا

أوروبا

جالكسي A26 سعة 128 جيجابايت: 299 يورو

جالكسي A26 سعة 256 جيجابايت: 369 يورو

المملكة المتحدة

جالكسي A26 بسعة 256 جيجابايت: 299 جنيهًا إسترلينيًا

