قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يهنئ هاني أبو ريدة لانتخابه رئيساً لاتحاد شمال أفريقيا
بعد وصوله للقاهرة.. طاقم التحكيم السعودي يعود للمملكة بعد إلغاء قمة الأهلي والزمالك
استقالة عماد متعب من رابطة الأندية المصرية.. اعرف السبب
حظر تجوال في الصنمين بدرعا بعد اغتيال سفير سوري منشق واشتباكات داميـ.ـة
قمر الدين والكركديه .. فوائد غير متوقعة لمشروبات رمضان
صلاح يبكي في وداع دوري الأبطال بالهزيمة من باريس سان جيرمان
الأرصاد تكشف عن موعد ذروة الموجة الحارة
الإجازة كام يوم؟ .. موعد عيد الفطر المبارك 2025
التمر والسوبيا.. مفاجأة غير متوقعة عن مشروبات رمضان
الأهلي: لم نصنع أزمة في مباراة القمة.. وقراراتنا لإصلاح التحكيم
مسلسل الأميرة الحلقة 11.. نضال الشافعي يخطط لإنهاء حياة نيقولا معوض
وصول طاقم تحكيم سعودي إلى القاهرة لإدارة مباراة القمة.. إعلامي يكشف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

3 طرق سهلة لتحضير الخروب في رمضان.. ونصائح لضمان مذاق لذيذ

طرق تحضير الخروب
طرق تحضير الخروب

يعتبر الخروب من المشروبات الرمضانية الشهيرة والصحية، حيث يتميز بمذاقه اللذيذ وفوائده الصحية.

طرق تحضير الخروب

وهناك عدة طرق لعمل الخروب للإستمتاع بفوائده، والإستمتاع بمشروب منعش في رمضان، أو في أي وقت خلال السنة، إليكم 3 طرق سهلة لتحضير الخروب، وهي..


طريقة عمل الخروب المغلي التقليدي

المكونات:

1 كوب خروب مجفف (مقطع أو مجروش)

1.5 لتر ماء

½ كوب سكر (أو حسب الرغبة)


طريقة التحضير:

ـ ضعي الخروب في قدر على نار متوسطة (بدون ماء)، وقلّبيه حتى يتحمص ويصبح لونه داكنًا (هذا يعزز النكهة).


ـ أضيفي الماء إلى الخروب واتركيه يغلي لمدة 30-40 دقيقة.


ـ بعد الغليان، أضيفي السكر وقلّبي حتى يذوب تمامًا.


ـ ارفعيه عن النار، ثم صفيه واتركيه يبرد.


ـ ضعيه في الثلاجة وقدّميه باردًا.

طريقة عمل الخروب المنقوع بدون غليان (للحفاظ على قيمته الغذائية)

المكونات:

1 كوب خروب مجروش

1 لتر ماء

½ كوب عسل أو سكر (اختياري)


طريقة التحضير:

ـ أنقعي الخروب في الماء لمدة 6-8 ساعات أو طوال الليل.


ـ بعد النقع، اخلطيه في الخلاط الكهربائي مع الماء حتى يصبح سائلاً.


ـ صفيه باستخدام مصفاة ناعمة، ثم أضيفي السكر أو العسل حسب الرغبة.


ـ ضعيه في الثلاجة وقدّميه باردًا.

طرق تحضير الخروب

طريقة عمل الخروب بالحليب

المكونات:

1 كوب خروب مجروش

1 لتر ماء

½ لتر حليب

½ كوب سكر أو عسل


طريقة التحضير:

ـ اغلي الخروب في الماء لمدة 30 دقيقة، ثم صفيه.


ـ بعد أن يبرد، أضيفي الحليب والسكر، ثم اخلطي جيدًا.


ـ قدّميه باردًا مع مكعبات الثلج للحصول على مشروب كريمي لذيذ.

نصائح لضمان أفضل طعم للخروب

ـ تحميص الخروب أولًا يعزز النكهة ويجعل طعمه أكثر غنى.

ـ يمكن تحليته بالعسل بدلًا من السكر للحصول على مشروب صحي.
 

ـ إضافة القليل من ماء الزهر أو القرفة تمنحه مذاقًا مميزًا.

المكونات المشروبات الرمضانية الخروب طرق تحضير الخروب الخروب المنقوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

تعليق مثير من بيراميدز على تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري.. خاص

دعم التموين الجديد

صرف دعم التموين الجديد لهذه الفئات فقط .. ياترى انت منهم؟

الاهلي

هنتفاجئ ..إعلامي يكشف أخر مستجدات أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

أول رد فعل من اتحاد الكرة بعد تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري

الأهلي والزمالك

خاص | الأزمة انتهت برعاية السعودية.. طاقم تحكيم أجنبي يدير لقاء القمة

معتز إبراهيم

الحكم الليبي معتز إبراهيم يقترب من إدارة قمة الأهلي والزمالك.. من هو؟

صورة من اللقاء

الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة: القرار جاء لإصلاح منظومة التحكيم

دعم التموين

نصيبك 125ولا 250 جنيه على البطاقة؟ ..اعرف تفاصيل دعم التموين الجديد

ترشيحاتنا

حديقة الحيوان

مشاهدة أفراس النهر تحت الماء.. 12 معلومة لا تعرفها عن تطوير حديقة الحيوان

البابا تواضروس

قداسة البابا يشهد حفل اليوبيل الفضي لسيامة وكيل البطريركية بالإسكندرية

الكعك والبسكويت

بشرى سارة.. طرح الكعك والبسكويت بأسعار مخفضة فى منافذ الزراعة

بالصور

3 طرق سهلة لتحضير الخروب في رمضان.. ونصائح لضمان مذاق لذيذ

طرق تحضير الخروب
طرق تحضير الخروب
طرق تحضير الخروب

الإجازة كام يوم؟ .. موعد عيد الفطر المبارك 2025

موعد اجازة عيد الفطر
موعد اجازة عيد الفطر
موعد اجازة عيد الفطر

طريقة عمل صينية البطاطس بالبشاميل والفراخ .. سهلة وتنفع للعزومات

البطاطس
البطاطس
البطاطس

ماذا يحدث عند شرب مغلى بذور حب الرشاد؟.. وطرق تناولها

فوائد بذور حب الرشاد
فوائد بذور حب الرشاد
فوائد بذور حب الرشاد

فيديو

هدى الإتربي

خطيبها سابها قبل فرحها بأسبوع.. هدى الإتربي تنهار من البكاء‎

عصام كاريكا

عصام كاريكا يكشف أسرار مشواره الفني: اتنصب عليا والأغاني بتاعتي بتتسرق

تامر فرج مع تقى الجيزاوي

تامر فرج: محمد رمضان أعطى نفسه لقب نمبر وان ليشعر بالرضا| فيديو

مسلسل لام شمسية

مسلسلات رمضان 2025.. تعرف على مواعيد العرض والإعادة لـ لام شمسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

المزيد