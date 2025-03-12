3 طرق سهلة لتحضير الخروب في رمضان.. ونصائح لضمان مذاق لذيذ

يعتبر الخروب من المشروبات الرمضانية الشهيرة والصحية، حيث يتميز بمذاقه اللذيذ وفوائده الصحية.

طرق تحضير الخروب

وهناك عدة طرق لعمل الخروب للإستمتاع بفوائده، والإستمتاع بمشروب منعش في رمضان، أو في أي وقت خلال السنة، إليكم 3 طرق سهلة لتحضير الخروب، وهي..



طريقة عمل الخروب المغلي التقليدي

المكونات:

1 كوب خروب مجفف (مقطع أو مجروش)

1.5 لتر ماء

½ كوب سكر (أو حسب الرغبة)



طريقة التحضير:

ـ ضعي الخروب في قدر على نار متوسطة (بدون ماء)، وقلّبيه حتى يتحمص ويصبح لونه داكنًا (هذا يعزز النكهة).



ـ أضيفي الماء إلى الخروب واتركيه يغلي لمدة 30-40 دقيقة.



ـ بعد الغليان، أضيفي السكر وقلّبي حتى يذوب تمامًا.



ـ ارفعيه عن النار، ثم صفيه واتركيه يبرد.



ـ ضعيه في الثلاجة وقدّميه باردًا.

طريقة عمل الخروب المنقوع بدون غليان (للحفاظ على قيمته الغذائية)

المكونات:

1 كوب خروب مجروش

1 لتر ماء

½ كوب عسل أو سكر (اختياري)



طريقة التحضير:

ـ أنقعي الخروب في الماء لمدة 6-8 ساعات أو طوال الليل.



ـ بعد النقع، اخلطيه في الخلاط الكهربائي مع الماء حتى يصبح سائلاً.



ـ صفيه باستخدام مصفاة ناعمة، ثم أضيفي السكر أو العسل حسب الرغبة.



ـ ضعيه في الثلاجة وقدّميه باردًا.

طرق تحضير الخروب

طريقة عمل الخروب بالحليب

المكونات:

1 كوب خروب مجروش

1 لتر ماء

½ لتر حليب

½ كوب سكر أو عسل



طريقة التحضير:

ـ اغلي الخروب في الماء لمدة 30 دقيقة، ثم صفيه.



ـ بعد أن يبرد، أضيفي الحليب والسكر، ثم اخلطي جيدًا.



ـ قدّميه باردًا مع مكعبات الثلج للحصول على مشروب كريمي لذيذ.

نصائح لضمان أفضل طعم للخروب

ـ تحميص الخروب أولًا يعزز النكهة ويجعل طعمه أكثر غنى.

ـ يمكن تحليته بالعسل بدلًا من السكر للحصول على مشروب صحي.



ـ إضافة القليل من ماء الزهر أو القرفة تمنحه مذاقًا مميزًا.