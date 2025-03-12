الأهلي: لم نصنع أزمة في مباراة القمة.. وقراراتنا لإصلاح التحكيم

قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي، إن ناديه التزم بقرار رابطة الأندية بإقامة 8 مباريات في مرحلة التتويج بالدوري المصري على رأسها لقاء الزمالك والأهلي.

الأهلي ليس طرفا في الأزمة

أشار سعد شلبي عبر قناة الأهلي إن ناديه ليس طرفاً في الأزمة موضحا أن الأهلي أعلن موقفه بوضوح بشأن آلية تحديد مواعيد مواجهات مرحلة التتويج بدليل تصريحات محمد رمضان المدير الرياضي بترحيبه بترتيب اللقاءات رغم تحفظه على توقيت وآلية إعلان المواعيد.

وأكد شلبي أن محمود الخطيب رئيس الأهلي تواصل مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري ولكن الأخير أشار إلى انشغاله بانتخابات الاتحاد الأفريقي "كاف"، ووعد بحل الأزمة وانتظر للمساء للرد عليه.

وتابع: "الأهلي أرسل خطابا رسميا بشأن التزامه بقرار الرابطة، كما أن الرابطة خلقت أجواء غير مناسبة بتحديد مواعيد مرحلة التتويج بشكل منفرد".

وشدد على أن الأهلي "لم يصنع أزمة ولكنه طالب بحقه المشروع"، مؤكدا أن النادي الأحمر "لا يحتاج أي مساعدة من أي طرف، وقراره يأتي لإصلاح منظومة التحكيم في الكرة المصرية".