إعلامي يكشف كواليس أزمة القمة .. هل ينسحب الأهلي من الدوري؟

شارك الإعلامي أمير هشام منشورًا عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاهلي والزمالك.

وكتب أمير هشام: "لماذا لم تعلن رابطة الأندية عن فوز الزمالك بنقاط القمة حتى الآن؟!"





وتابع: "الإجابة، وفقًا لما علمته، أن الأمر طبيعي تمامًا، حيث تنتظر الرابطة تقرير حكم المباراة، وهو إجراء روتيني يتم خلال 48 ساعة بعد انتهاء اللقاء، ثم تنتظر انتهاء آخر مباراة في الجولة للإعلان عن العقوبات بشكل كامل."

وأضاف: "معلومة.. الرابطة لا تملك القرار بشأن الأهلي، بل تطبق اللائحة فقط، وأي قرار مخالف لذلك يتطلب تدخل شخصيات رفيعة المستوى، وهو أمر صعب. كما أن الزمالك، وفقًا لمسؤوليه، لن يقبل أبدًا بإعادة المباراة."

وأردف: "السؤال الأهم.. إذا طبّقت الرابطة اللائحة، هل سيكمل الأهلي الدوري أم سينفذ تهديده؟! المعلومة التي لديّ من مصدر داخل النادي تؤكد أن الأهلي لن يتراجع عن أي كلمة وردت في بيانه."

واختتم قائلًا: "هناك الكثير من الكواليس التي تدين أكثر من طرف في هذه الأزمة."

وشهدت قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك واقعة غير مسبوقة، بعدما غاب الفريق الأحمر عن الحضور إلى استاد القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، في إطار الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، اعتراضًا على عدم تلبية طلبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء.

غياب الأهلي.. والحكم يلغي المباراة

انتظر الحكم محمود بسيوني 15 دقيقة وفقًا للوائح قبل أن يطلق صافرة النهاية، معلنًا إلغاء المباراة، على أن يتم إحالة القرار النهائي إلى رابطة الأندية المحترفة للفصل في الموقف وفقًا للوائح المنظمة للبطولة.

القرار المتوقع وفقًا للوائح

من المتوقع أن يُعتبر الأهلي خاسرًا بنتيجة 0-3 لصالح الزمالك، مع خصم 3 نقاط إضافية من رصيده، بجانب توقيع غرامة مالية عليه، وفقًا للوائح الدوري المصري الممتاز.

وبناءً على ذلك، سيظل الأهلي في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما سيرتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة ليحتل المركز الثالث، مما يزيد من سخونة المنافسة على اللقب.

الأهلي يهدد بعدم استكمال الدوري

جدد مسؤولو النادي الأهلي تهديدهم بعدم استكمال منافسات الدوري حال عدم الاستجابة لطلبهم المتعلق بتعيين حكام أجانب للمباريات الحاسمة، ما ينذر بأزمة جديدة في المسابقة المحلية خلال الفترة المقبلة.