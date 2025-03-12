قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يهنئ هاني أبو ريدة لانتخابه رئيساً لاتحاد شمال أفريقيا
بعد وصوله للقاهرة.. طاقم التحكيم السعودي يعود للمملكة بعد إلغاء قمة الأهلي والزمالك
استقالة عماد متعب من رابطة الأندية المصرية.. اعرف السبب
حظر تجوال في الصنمين بدرعا بعد اغتيال سفير سوري منشق واشتباكات داميـ.ـة
قمر الدين والكركديه .. فوائد غير متوقعة لمشروبات رمضان
صلاح يبكي في وداع دوري الأبطال بالهزيمة من باريس سان جيرمان
الأرصاد تكشف عن موعد ذروة الموجة الحارة
الإجازة كام يوم؟ .. موعد عيد الفطر المبارك 2025
التمر والسوبيا.. مفاجأة غير متوقعة عن مشروبات رمضان
الأهلي: لم نصنع أزمة في مباراة القمة.. وقراراتنا لإصلاح التحكيم
مسلسل الأميرة الحلقة 11.. نضال الشافعي يخطط لإنهاء حياة نيقولا معوض
وصول طاقم تحكيم سعودي إلى القاهرة لإدارة مباراة القمة.. إعلامي يكشف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد وصوله للقاهرة.. طاقم التحكيم السعودي يعود للمملكة بعد إلغاء قمة الأهلي والزمالك

التحكيم السعودي
التحكيم السعودي
يارا أمين

أعلن الإعلامي فتح الله زيدان عن عودة طاقم التحكيم السعودي إلى المملكة.

وكتب زيدان على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مصادرنا.. طاقم التحكيم السعودي المتواجد في القاهرة سيبقى حتى مساء غدٍ الأربعاء، ثم يغادر مباشرة إلى المملكة. انتهى الأمر، لن تُقام مباراة بين الأهلي والزمالك".

وفي سياق متصل، أعلن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن وصول طاقم التحكيم السعودي إلى القاهرة.

وكتب عبد الجواد، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في سياق متصل.. طاقم التحكيم السعودي وصل القاهرة.. رحمتك يا رب."

وشهدت قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك واقعة غير مسبوقة، بعدما غاب الفريق الأحمر عن الحضور إلى استاد القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، في إطار الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، اعتراضًا على عدم تلبية طلبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء.

انتظر الحكم محمود بسيوني 20 دقيقة وفقًا للوائح قبل أن يطلق صافرة النهاية، معلنًا إلغاء المباراة، على أن يُحال القرار النهائي إلى رابطة الأندية المحترفة للفصل في الموقف وفقًا للوائح المنظمة للبطولة.

القرار المتوقع وفقًا للوائح

من المتوقع أن يُعتبر الأهلي خاسرًا بنتيجة 0-3 لصالح الزمالك، مع خصم 3 نقاط إضافية من رصيده، بجانب توقيع غرامة مالية عليه، وفقًا للوائح الدوري المصري الممتاز.

وبناءً على ذلك، سيظل الأهلي في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما سيرتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة ليحتل المركز الثالث، مما يزيد من سخونة المنافسة على اللقب.

الأهلي يهدد بعدم استكمال الدوري

وجدّد مسؤولو النادي الأهلي تهديدهم بعدم استكمال منافسات الدوري حال عدم الاستجابة لطلبهم المتعلق بتعيين حكام أجانب للمباريات الحاسمة، ما ينذر بأزمة جديدة في المسابقة المحلية خلال الفترة المقبلة.

الزمالك فيسبوك الدوري المصري الممتاز الأهلي فتح الله زيدان التحكيم السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

تعليق مثير من بيراميدز على تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري.. خاص

دعم التموين الجديد

صرف دعم التموين الجديد لهذه الفئات فقط .. ياترى انت منهم؟

الاهلي

هنتفاجئ ..إعلامي يكشف أخر مستجدات أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

أول رد فعل من اتحاد الكرة بعد تهديد الأهلي بالانسحاب من الدوري

الأهلي والزمالك

خاص | الأزمة انتهت برعاية السعودية.. طاقم تحكيم أجنبي يدير لقاء القمة

معتز إبراهيم

الحكم الليبي معتز إبراهيم يقترب من إدارة قمة الأهلي والزمالك.. من هو؟

صورة من اللقاء

الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة: القرار جاء لإصلاح منظومة التحكيم

دعم التموين

نصيبك 125ولا 250 جنيه على البطاقة؟ ..اعرف تفاصيل دعم التموين الجديد

ترشيحاتنا

دعاء ليلة 12 رمضان

دعاء الليلة 12 من رمضان.. 13 كلمة تغفر لك ما مضى وتحقق أمنياتك

الشيخ محمد أحمد حسن

عباس شومان عن إمامة الطالب محمد أحمد للمُصلين: «اعلم أنك في الأزهر الشريف»

الجامع الأزهر

مفتي الجمهورية: القرآن نزل بمكة وقرئ بمصر الأزهر

بالصور

3 طرق سهلة لتحضير الخروب في رمضان.. ونصائح لضمان مذاق لذيذ

طرق تحضير الخروب
طرق تحضير الخروب
طرق تحضير الخروب

الإجازة كام يوم؟ .. موعد عيد الفطر المبارك 2025

موعد اجازة عيد الفطر
موعد اجازة عيد الفطر
موعد اجازة عيد الفطر

طريقة عمل صينية البطاطس بالبشاميل والفراخ .. سهلة وتنفع للعزومات

البطاطس
البطاطس
البطاطس

ماذا يحدث عند شرب مغلى بذور حب الرشاد؟.. وطرق تناولها

فوائد بذور حب الرشاد
فوائد بذور حب الرشاد
فوائد بذور حب الرشاد

فيديو

هدى الإتربي

خطيبها سابها قبل فرحها بأسبوع.. هدى الإتربي تنهار من البكاء‎

عصام كاريكا

عصام كاريكا يكشف أسرار مشواره الفني: اتنصب عليا والأغاني بتاعتي بتتسرق

تامر فرج مع تقى الجيزاوي

تامر فرج: محمد رمضان أعطى نفسه لقب نمبر وان ليشعر بالرضا| فيديو

مسلسل لام شمسية

مسلسلات رمضان 2025.. تعرف على مواعيد العرض والإعادة لـ لام شمسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

المزيد