مباراة القمة الليلة؟ .. اتصالات مكثفة وتحكيم سعودي لحسم القرار

نشر الإعلامي أحمد موسى عبر حسابه على "تويتر" منشورًا حول إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

وقال موسى: "هناك اتصالات مكثفة من كبار المسئولين مع مجلسي إدارة الأهلي والزمالك لمحاولة إقامة القمة في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، بطاقم تحكيم من المملكة العربية السعودية، والذي وصل إلى القاهرة منتصف ليلة أمس الثلاثاء. وقد أبدى النادي الأهلي موافقته.. فهل نشهد القمة الليلة؟ الساعات القادمة ستكشف الحقيقة الكاملة!"

شهدت قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك واقعة غير مسبوقة، بعدما غاب الفريق الأحمر عن الحضور إلى استاد القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، في إطار الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، اعتراضًا على عدم تلبية طلبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء.

غياب الأهلي.. والحكم يلغي المباراة

انتظر الحكم محمود بسيوني 20 دقيقة وفقًا للوائح قبل أن يطلق صافرة النهاية، معلنًا إلغاء المباراة، على أن يتم إحالة القرار النهائي إلى رابطة الأندية المحترفة للفصل في الموقف وفقًا للوائح المنظمة للبطولة.

القرار المتوقع وفقًا للوائح

من المتوقع أن يُعتبر الأهلي خاسرًا بنتيجة 0-3 لصالح الزمالك، مع خصم 3 نقاط إضافية من رصيده، بجانب توقيع غرامة مالية عليه، وفقًا للوائح الدوري المصري الممتاز.

وبناءً على ذلك، سيظل الأهلي في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما سيرتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة ليحتل المركز الثالث، مما يزيد من سخونة المنافسة على اللقب.

الأهلي يهدد بعدم استكمال الدوري

جدد مسؤولو النادي الأهلي تهديدهم بعدم استكمال منافسات الدوري حال عدم الاستجابة لطلبهم المتعلق بتعيين حكام أجانب للمباريات الحاسمة، ما ينذر بأزمة جديدة في المسابقة المحلية خلال الفترة المقبلة.