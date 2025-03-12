لم ننسحب.. بل طالبنا بحقنا | عبد الناصر زيدان يوضح موقف الأهلي من القمة

أثار الإعلامي عبد الناصر زيدان الجدل بتعليقه على أزمة الاهلي في مباراة القمة أمام الزمالك، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" موقف النادي الأحمر من الأزمة.



وكتب زيدان: "يا حبيبي افهم.. الأهلي لم ينسحب، بل طالب بتطبيق قرار رابطة الأندية بإقامة المباراة بتحكيم أجنبي. يعني ببساطة، إذا جئتم بحكام أجانب سنلعب، وإن لم تفعلوا فلن نلعب. موقف الأهلي قانوني 100% بناءً على الخطابات التي تلقاها."

وشهدت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك واقعة غير مسبوقة، حيث غاب الفريق الأحمر عن الحضور إلى استاد القاهرة الدولي مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، اعتراضًا على عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء.

وانتظر الحكم محمود بسيوني المدة القانونية المحددة بـ 20 دقيقة، قبل أن يطلق صافرة النهاية، معلنًا إلغاء المباراة، مع إحالة القرار إلى رابطة الأندية المحترفة للفصل في الموقف وفقًا للوائح المنظمة للبطولة.

ما هو القرار المتوقع وفقًا للوائح؟

بحسب لوائح الدوري المصري الممتاز، فإن الأهلي قد يُعتبر خاسرًا بنتيجة 0-3 لصالح الزمالك، مع خصم 3 نقاط إضافية من رصيده، بجانب توقيع غرامة مالية عليه.

وبناءً على ذلك، سيظل الأهلي في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما سيرتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة ليحتل المركز الثالث، مما يزيد من اشتعال المنافسة على اللقب.

الأهلي يهدد بعدم استكمال الدوري

أكد مسؤولو النادي الأهلي تمسكهم بموقفهم، مهددين بعدم استكمال منافسات الدوري في حال عدم تعيين حكام أجانب للمباريات الحاسمة، ما ينذر بأزمة جديدة قد تهدد استمرار البطولة خلال الفترة المقبلة.