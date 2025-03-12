مصر تواصل جهودها لدعم ليبيا.. ووزير الخارجية يؤكد: الحل السياسي «ليبي-ليبي»

أكد وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، استمرار مصر في جهودها لدعم التوافق بين الأطراف الليبية، وتعزيز مسار الحل السياسي الليبي-الليبي، مع التأكيد على احترام مؤسسات الدولة، بهدف الوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير للممثلة الخاصة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، "هنا تيته".

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي هنأ المبعوثة الأممية على توليها المنصب، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون معها بما يساهم في نجاح مهمتها، ويخدم الجهود الرامية إلى حل مستدام للأزمة الليبية، بقيادة وملكية ليبية، وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية شدد على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في إطار زمني محدد، لضمان وحدة البلاد وسلامتها واستقرارها.