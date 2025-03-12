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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: سرعة استكمال طلبات تقنين الأراضي وتذليل العقبات أمام المواطنين

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بأبوتيج
محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بأبوتيج
إيهاب عمر

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أعمال التطوير والإحلال والتجديد الجاري تنفيذها بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج للإطمئنان على سير العمل وما وصلت إليه تلك الأعمال ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة، للنهوض والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة تنفيذاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

رافقه خلال الجولة محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والمهندس خميس محمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وعلى سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، وأحمد عزت مدير المركز التكنولوجي لمركز أبوتيج.

استهل المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير والإحلال والتجديد الجاري تنفيذها بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج للإطمئنان على سير العمل وما وصلت إليه تلك الأعمال وآخر المستجدات الخاصة لافتاً إلى ضرورة تكثيف المتابعة والإشراف على أعمال التنفيذ والانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة ووفقاً للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة مع الإلتزام بشروط وتعليمات السلامة والصحة المهنية مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة.

كما تفقد المحافظ المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج وذلك ضمن جولاته الميدانية للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن حيث التقى بالمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء أو استكمال طلبات تقنين أراض أملاك الدولة لتذليل أية عقبات تواجههم وتقديم كافة التسهيلات لهم للانتهاء من ملفاتهم.

محافظ أسيوط يتابع منظومتيي التصالح والتقنين

واطلع محافظ أسيوط على الموقف الحالي ونسب الإنجاز في تلقي طلبات التصالح واستكمال طلبات التقنين والتقى عدداً من المواطنين واستمع إلى مطالبهم فيما يخص بعض الإجراءات في ملفات التصالح في مخالفات البناء وقام بالرد على كافة استفساراتهم وتسهيل كافة الإجراءات وتذليل أية عقبات تواجههم مشيداً بكفاءة تقديم الخدمات المتنوعة مثل استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، واستخراج التراخيص، وشهادات البيانات، بالإضافة إلى إجراءات التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، مكلفاً رئيس المركز بالمتابعة المستمرة وتقديم الحلول الفورية لأية مشكلات للانتهاء من كافة الطلبات الموجودة بالمركز في أسرع وقت ممكن، مؤكداً على أهمية تسهيل الحصول على الخدمات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وأوضح أبو النصر أن ملفي التقنين والتصالح على رأس الأولويات التي تعمل عليها المحافظة مضيفاً أن هناك جهود كبيرة تبذل فيهما لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل فترة زمنية ممكنة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين بطلباتهم لمنظومتي التقنين والتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون والقرارات المنظمة لذلك.

أسيوط المركز التكنولوجي أخبار أسيوط منظومة التصالح منظومة التقنين أخبار المحافظات مركز ومدينة أبوتيج

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محافظ أسيوط: سرعة استكمال طلبات تقنين الأراضي وتذليل العقبات أمام المواطنين

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