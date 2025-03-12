قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة خروج فاعلية افتتاح المتحف الكبير بالمستوى اللائق بمصر
فضل البقاء مع الملكي.. بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن بنتايج
حادث قطار طنطا الإسكندرية.. نجاة الركاب والدفع بأوناش لرفع 5 عربات خرجت عن القضبان
رجعت أولادنا للمدرسة.. وزير التعليم يستمع لآراء أولياء الأمور في التقييمات الأسبوعية
قرار عاجل من وزير التعليم بشأن المستحقات المالية لمعلمي الحصة
وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على مخالفات البناء
شاهد .. اللقطات الأولى لحادث خروج قطار الإسكندرية ـ طنطا وتعطل الحركة
اجتماع طارئ بين وزير الرياضة والخطيب لحل أزمة مباراة القمة
للنصب على المواطنين.. ضبط شخصين لقيامهما بإدارة كيانين تعليميين بالقليوبية
روسيا تنفي وجود مواطنين لها على متن السفينتين المتصادمتين في بحر الشمال
الإفتاء: خلع الأسنان في نهار رمضان لا يبطل الصوم بشرط
أنباء عن سقوط ضحايا.. انقلاب قطار بخط طنطا ـ كفر الزيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة أرسنال وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

فريق أرسنال
فريق أرسنال
محمد السعيد

يستضيف فريق أرسنال الإنجليزي نظيره آيندهوفن الهولندي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتبدو مهمة أرسنال في عبور آيندهوفن والتأهل لربع النهائي سهلة للغاية، بعد أن حقق الفريق فوزًا ساحقًا في لقاء الذهاب بنتيجة 7-1.

التعادل في مباراة اليوم أو حتى الخسارة بفارق 5 أهداف أو أقل، يكفيان الجانرز لإقصاء آيندهوفن ومواصلة مشواره في البطولة.

ومن المقرر أن يجري ميكيل أرتيتا  مدرب أرسنال، تعديلات بالجملة على تشكيلته في ظل التقدم ​​الكبير في مباراة الذهاب، من أجل منح لاعبيه مزيدًا من الراحة قبل ديربي لندن ضد تشيلسي، الأحد المقبل.

موعد مباراة أرسنال وآيندهوفن والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة أرسنال وآيندهوفن في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “الإمارات”، وتذاع المباراة عبر القنوات الآتية:

beIN Sports HD 3

Ring.bg

TV3 Sport 1 Dan

SuperSport Maximo 2

Digi Sport 2 HD Romania

beIN Sports HD 2 English

TVP 1 HD

TVP Sport HD

Cosmote Sport 3 HD

Ziggo Sport Voetbal

Arena Sport 2 HD Croatia

M+ Liga de Campeones 3

DAZN Eleven 1 Portugal

Arena Sport 2 HD Premium Serbia

TNT Sports 2

Canal + Foot


في المقابل، تبدو مهمة آيندهوفن شبه مستحيلة في ظل التفوق الفني لصالح أرسنال وحاجة الفريق الهولندي إلى تسجيل 7 أهداف للعبور إلى الدور المقبل، أو إحراز 6 أهداف لخوض ركلات جزاء ترجيحية.

وقال بيتر بوش مدرب آيندهوفن: "بالطبع، ستكون معجزة عظيمة إذ حققنا التأهل، لكن المعجزات تحدث أحيانًا، أليس كذلك؟ أعتقد أن كل من كان في الملعب الأسبوع الماضي لا يريد أن يمر بما حدث هناك مرة أخرى، نريد أن نثبت أننا أفضل من ذلك".

وأضاف: “أنت تلعب ضد نادٍ كبير في ملعب رائع، كل من بدأ لعب كرة القدم في صغره يحلم بالمشاركة هنا في دوري أبطال أوروبا، نحن متحمسون جدًا لجعلها مباراة حقيقية، ومع تركيزي على الدوري، سأتخذ بعض القرارات”.

أرسنال أرتيتا دوري أبطال أوروبا آيندهوفن موعد مباراة أرسنال وأرتيتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التحكيم السعودي

بعد وصوله للقاهرة.. طاقم التحكيم السعودي يعود للمملكة بعد إلغاء قمة الأهلي والزمالك

لميس الحديدي

لقد وقعنا في الفخ.. تعليق مثير من لميس الحديدي وتوجّه رسالة لمجلس الأهلي

الحكم السعودي

وصول طاقم تحكيم سعودي إلى القاهرة لإدارة مباراة القمة.. إعلامي يكشف

أرشيفية

آخر فرصة لصرف زيادة التموين.. اعرف الفئات المستحقة وطريقة الحصول على الدعم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12 مارس 2025.. ومفاجأة في ثمن البانيه

دواجن بيضاء

بورصة الدواجن الآن.. سعر الفراخ البيضاء في المزارع والأسواق

موعد اجازة عيد الفطر

الإجازة كام يوم؟ .. موعد عيد الفطر المبارك 2025

حالة الطقس

الأرصاد تكشف عن موعد ذروة الموجة الحارة

ترشيحاتنا

ميناء رفح البري يستقبل 20 جريحا فلسطينيا و21 مرافقا لهم من قطاع غزة

ميناء رفح البري يستقبل 20 جريحا فلسطينيا و21 مرافقا لهم من قطاع غزة

مؤتمر ثانوي بإيبارشية المعادي

احتياجات سوق العمل.. مؤتمر ثانوي بإيبارشية المعادي

وزير الزراعة

لقي نجاحا واسعا.. الزراعة: تصدير تقاوى القمح المصرى إلى السنغال

بالصور

ترامب يهدد مهاجمي تسلا علنًا ويتهمهم بـ الإرهاب.. تفاصيل

ترامب وماسك
ترامب وماسك
ترامب وماسك

7 طرق مهلة تساعدك على تسوية اللحم بسرعة .. اتبعها

طرق تسريع تسوية اللحمة
طرق تسريع تسوية اللحمة
طرق تسريع تسوية اللحمة

احرص على تناول هذا النوع من الخضراوات على السحور.. يقلل الشعور بالعطش

فوائد تناول الكابوتشا على السحور
فوائد تناول الكابوتشا على السحور
فوائد تناول الكابوتشا على السحور

احذر الإفراط في تناول الأطعمة المقلية يُصيبك بهذه الأمراض الخطيرة

مخاطر تناول الأطعمة المقلية بشكل مفرط
مخاطر تناول الأطعمة المقلية بشكل مفرط
مخاطر تناول الأطعمة المقلية بشكل مفرط

فيديو

محمد رمضان ل إبراهيم شيكا : يعني هنقوم بالسلامة.. وهناكل سوشي في الجو.. والدنيا هتحلو| فيديو

محمد رمضان لـ إبراهيم شيكا: هتقوم بالسلامة وهناكل سوشي في الجو والدنيا هتحلو

الشيف الشربيني

الشيف الشربيني يرد على الشائعات: عمري ما ظلمت حد.. وابني هو منافسي الوحيد

تامر فرج وتقى الجيزاوي

تامر فرج: أتمني التعامل معي كإنسان أولا .. وهذا سبب ابتعادي عن المسرح |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أمس كان الفداء.. واليوم كان النصر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: المرأة المصرية سند لأهلها وبلادها

المزيد