موعد مباراة أرسنال وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف فريق أرسنال الإنجليزي نظيره آيندهوفن الهولندي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتبدو مهمة أرسنال في عبور آيندهوفن والتأهل لربع النهائي سهلة للغاية، بعد أن حقق الفريق فوزًا ساحقًا في لقاء الذهاب بنتيجة 7-1.

التعادل في مباراة اليوم أو حتى الخسارة بفارق 5 أهداف أو أقل، يكفيان الجانرز لإقصاء آيندهوفن ومواصلة مشواره في البطولة.

ومن المقرر أن يجري ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، تعديلات بالجملة على تشكيلته في ظل التقدم ​​الكبير في مباراة الذهاب، من أجل منح لاعبيه مزيدًا من الراحة قبل ديربي لندن ضد تشيلسي، الأحد المقبل.

موعد مباراة أرسنال وآيندهوفن والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة أرسنال وآيندهوفن في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “الإمارات”، وتذاع المباراة عبر القنوات الآتية:

beIN Sports HD 3

Ring.bg

TV3 Sport 1 Dan

SuperSport Maximo 2

Digi Sport 2 HD Romania

beIN Sports HD 2 English

TVP 1 HD

TVP Sport HD

Cosmote Sport 3 HD

Ziggo Sport Voetbal

Arena Sport 2 HD Croatia

M+ Liga de Campeones 3

DAZN Eleven 1 Portugal

Arena Sport 2 HD Premium Serbia

TNT Sports 2

Canal + Foot



في المقابل، تبدو مهمة آيندهوفن شبه مستحيلة في ظل التفوق الفني لصالح أرسنال وحاجة الفريق الهولندي إلى تسجيل 7 أهداف للعبور إلى الدور المقبل، أو إحراز 6 أهداف لخوض ركلات جزاء ترجيحية.

وقال بيتر بوش مدرب آيندهوفن: "بالطبع، ستكون معجزة عظيمة إذ حققنا التأهل، لكن المعجزات تحدث أحيانًا، أليس كذلك؟ أعتقد أن كل من كان في الملعب الأسبوع الماضي لا يريد أن يمر بما حدث هناك مرة أخرى، نريد أن نثبت أننا أفضل من ذلك".

وأضاف: “أنت تلعب ضد نادٍ كبير في ملعب رائع، كل من بدأ لعب كرة القدم في صغره يحلم بالمشاركة هنا في دوري أبطال أوروبا، نحن متحمسون جدًا لجعلها مباراة حقيقية، ومع تركيزي على الدوري، سأتخذ بعض القرارات”.