دمغة مضروبة .. القبض على عصابة بيع الذهب المغشوش للمواطنين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من (مالك محل مصوغات - كائن بدائرة القسم) بقيام سيدتين بعرض عدد من المشغولات الذهبية غير مطابقة للمواصفات.

وزارة الداخلية

بالإنتقال والفحص أمكن ضبط المذكورتان "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (مشغولات ذهبية – فاتورة مقلدة منسوب صدورها لأحد محال الصاغة) .

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى بالإشتراك مع (3 أشخاص وسيدة "لـ 3 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين ومحلات الصاغة من خلال بيع المصوغات الذهبية المصنعة بعيار أقل بعد إعادة دمغها بعيار أعلى عن طريق أحدهم، أمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من المشغولات الذهبية غير مطابقة للمواصفات ومجموعة من الفواتير المقلدة – عدد من أقلام الدمغة المقلدة "المستخدمة فى إعادة دمغ المصوغات").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.