مدبولي: الرئيس السيسي أكد على استمرار الإنضباط المالي وترشيد الإنفاق

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس السيسي بث عدة رسائل مهمة خلال الندوة التثقيفية ال41 للقوات المسلحة.

وأضاف رئيس الوزراء ، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء: “هذا الأسبوع كان هناك الكثير من الإيجابيات، وكان هناك لقاء للرئيس السيسي مع وزير المالية وتم عرض ملامح الموازنة الجديدة العام القادم، وأهم شئ به يتعلق بمخصصات الحماية الإجتماعية والصحة والتعليم، والدولة تولي إهتماما كبيرا لهم، وسيكون هناك زيادة كبيرة لهم الفترة المقبلة".

وتابع: “الرئيس السيسي أكد على استمرار الإنضباط المالي وترشيد الإنفاق خلال المرحلة القادمة”، لافتا إلى أن مؤشر التضخم هبط بطريقة غير مسبوقة.