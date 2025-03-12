اول تعليق لبناني علي ماتردد بشأن التطبيع مع دولة الاحتلال



أكدت مصادر لبنانية بأن ماتردد بشأن التطبيع مع دولة الاحتلال عاري تماما من الصحة.

وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي المحتل في تصريحات سابقة إلى أن مفاوضات الحدود البرية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الناقورة الثلاثاء، قد تتخطى في مناقشاتها هذه الحدود، لتصل إلى التطبيع مع لبنان.

يذكر إنه بعد وساطة أمريكية ، اتفقت إسرائيل ولبنان على فتح مفاوضات لحل النزاعات حول الحدود البرية بعد اجتماع في الناقورة حضره أربعة أطراف هم إلى أمريكا، فرنسا ولبنان وإسرائيل كجزء من هذه التفاهمات نتج عنها أفراج سلطات الاحتلال عن أربعة أسرى لبنانيين بينهم عنصر في حزب الله، على أن تفرج عن الخامس لاحقا.



ولاحقا؛ أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الأربعاء نقلا عن مصدر سياسي قوله بأن : المناقشات مع لبنان هي جزء من خطة واسعة شاملة .

وذكرت القناة العبرية قائلة : سياسة رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) قد غيرت بالفعل الشرق الأوسط، ونحن نريد مواصلة الزخم والوصول إلى التطبيع مع لبنان.

وفي تلميح إلى فرض شروط إسرائيل بعد حربها، قال المصدر: تمامًا كما للبنان مطالب بشأن الحدود، لنا أيضًا مطالب. سنتناول هذه الأمور أي التطبيع.

يذكر إن رئاسة الجمهورية، أصدرت الثلاثاء بيانا أعلنت فيه إنه بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في الجنوب، تسلّم لبنان أربعة أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة، على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد.

واتفقت إسرائيل ولبنان على فتح مفاوضات لحل النزاعات حول الحدود البرية بعد اجتماع في الناقورة حضره أربعة أطراف هم إلى أمريكا، فرنسا ولبنان وإسرائيل؛ كجزء من هذه التفاهمات، أفرجت إسرائيل عن أربعة أسرى لبنانيين بينهم عنصر في حزب الله، على أن تفرج عن الخامس لاحقا