ليه الحجاب فرض على النساء؟.. علي جمعة يكشف

كشف الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن الحكمة من فرض الحجاب على النساء، وذلك في إجابته عن سؤال لإحدى الفتيات: "ليه ربنا فرض الحجاب على النساء؟ وهل النقاب فرض؟".

وقال علي جمعة، خلال تصريحات تلفزيونية له اليوم، الأربعاء، إن الله تعالى جعل للرجال عورات وللنساء كذلك، موضحًا أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن حدود عورة الرجال والمرأة، وهى ما بين السُرة إلى الرٌكبة، وهذا يتواءم مع الخلقة والوظيفة، حيث إن الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى من أجل عمارة الدنيا.

وأكد علي جمعة، أن الله جعل للسيدات شيئًا من الستر لأن وظائفهن مختلفة عن الرجال، مستشهدا بقول الله تعالى: «وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ»، منوها بأن الشريعة بينت أن هناك صنفين، وأن كل صنف له خصائص ومراكز قانونية.

وتابع مفتى الجمهورية السابق: "الأنثى مهمتها خروج الحياة منها، وهذا شيء قد لا يتصوره الرجل"، معلقًا "تخيل إن هناك شيئًا كان في بطنك ثم خرج إلى الحياة، فربنا خلق الأمومة لدى السيدات رغم إن الحمل قد يمثل خطورة على الحياة، كما أن تربية ورعاية الأبناء تعب وإرهاق".

أكد جمعة على أن النقاب ليس فرضًا ولكنه قد يكون عادةً لبلد ولكن الأصل إظهار الوجه والكفين.

هل يجوز ارتداء الحجاب في رمضان وخلعه بعد انتهائه؟

وكان تلقى الدكتور علي جمعة، سؤالاً من فتاة حول مشروعية ارتداء الحجاب خلال شهر رمضان وخلعه بعد انتهائه، حيث قالت الفتاة: "هل يجب عليّ ارتداء الحجاب في رمضان فقط، ثم أخلعه بعد ذلك؟".

وأكد الدكتور علي جمعة، على أن الحجاب فريضة دينية ليست مقيدة بزمن محدد، قائلاً: "الحجاب، كما ذكرنا، فرض... ربنا، سبحانه وتعالى، يقول: أنا أحب هذا... فحضرتك جاء رمضان، فانتِ اتكسفتي، وقلتي ما نعمل عبادتنا في رمضان، زي كل الناس، ورحتي لابسة الحجاب، هتاخدي أجر... بعد رمضان لو حد وسوس في أذنك، ممكن يكون إبليس... الشيطان 'شوشو' مثلا، قال لك ما تخلعي الحجاب، فخلعتيه... ده له أجر، وده عليه حساب، مش هاقول لك عقاب".

وتابع: "يعني هاتيجي يوم القيامة، ويقول لك: انتي ليه خلعتي الحجاب... شوفي انتي دبري إجابتك من دلوقتي علشان تجاوبي، وتقولي له: أنا خلعت الحجاب علشان كذا وكذا".