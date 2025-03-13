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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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المفتي: خلافة وعمران الكون تتحقق من خلال التعارف بين البشر.. فيديو

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
هاني حسين

قال الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أكد أنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح، وأن الجميع خلق كلهم لآدم وآدم خلق من تراب.

وتابع مفتي الديار المصرية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج “اسأل المفتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن التفاضل بين الناس مرده إلى الله تبارك وتعالى، ويتحقق بالتقوى، وتكون التقوى في الصدر، وسر من الأسرار وليس من حق الناس الحكم عليها.

كما أوضح الدكتور نظير عياد، أن الله سبحانه وتعالى أكد أن الإنسان خلق ذكرا وأنثى للتعارف، ومن خلال التعارف تتحقق الخلافة والعمران والبنيان، والتعايش بين الناس والاكتمال.

وأردف: التعاليم الدينية مهدت للمفكرين وأصحاب العقول النيرة، لوضع رؤية وثيقة ينظر فيها إلى الإنسان باعتبار إنسانيته.

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