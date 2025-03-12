بريطانيا تطرد دبلوماسيا روسيا وزوجته.. تفاصيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن بريطانيا تطرد دبلوماسيا روسيا وزوجته ردًا على طرد موسكو اثنين من دبلوماسييها.

أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، اليوم الخميس، أن كبير مبعوثي نيوزيلندا لدى المملكة المتحدة فقد منصبه بسبب تصريحات أدلى بها عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية في لندن هذا الأسبوع.

يشغل منصب المفوض السامي لنيوزيلندا

وأدلى فيل جوف، الذي يشغل منصب المفوض السامي لنيوزيلندا في بريطانيا، بهذه التصريحات خلال حدث نظمه المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في لندن يوم الثلاثاء.