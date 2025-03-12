بقرار تاريخي من صالح سليم.. كيف أصبح سمير كمونة في الفئة الأولى؟

تحدث الكابتن سمير كمونة، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، عن كواليس انتقاله إلى القلعة الحمراء، مستعيدًا ذكريات لحظة توقيعه للعقد مع زميله أحمد نخلة.

وأشار إلى أن الثنائي كانا من أبرز الركائز الدفاعية التي انضمت للفريق الأحمر في تلك الفترة.

وروى كمونة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تفاصيل التوقيع، حيث جلس هو ونخلة مع المهندس عادل القيعي لإنهاء إجراءات الانتقال، دون أن يطرحا أي شروط مالية أو يتفاوضا بشأن المقابل المادي، إذ كان حلمهما الأكبر هو اللعب للنادي الأهلي. وأوضح أن العقود التي وقّعاها كانت بفئة "الثانية" في البداية، لكن المفاجأة جاءت لاحقًا من الكابتن صالح سليم، رئيس النادي حينها.

في اليوم التالي، اجتمع بهما الكابتن صالح وهنأهما على الانضمام للنادي، ثم أبلغهما بقرار غير متوقع، حيث قرر معاملتهما ماليًا ضمن الفئة الأولى، تمامًا مثل نجوم الفريق الكبار، ومن بينهم أحمد شوبير، حسام حسن، إبراهيم حسن، وأسامة عرابي.

وأشار كمونة إلى أن الكابتن صالح سليم أعجب كثيرًا بروح التفاني التي أظهرها اللاعبان خلال التعاقد، حيث لم يطالبا بأي شروط مادية، وكانا يضعان نصب أعينهما فقط فرصة اللعب بقميص الأهلي والمنافسة على البطولات.