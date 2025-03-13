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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث .. أسعار العملات في مصر اليوم الخميس

أسعار العملات في مصر
أسعار العملات في مصر
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 13 مارس 2025 وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر  اليوم الخميس

سجل سعر صرف الدولار  مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس

سعر الشراء: 50.62 جنيه

سعر البيع: 50.72 جنيه

أسعار العملات الأوروبية في مصر  اليوم الخميس

بلغ سعر العملة الأوروبية ( اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الخميس

سعر الشراء:55.06 جنيه

سعر البيع: 55.43 جنيه

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري  اليوم الخميس 

سعر الشراء: 65.73 جنيه

سعر البيع:65.87 جنيه 

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري   اليوم الخميس

 سعر الشراء: 57.26 جنيه

سعر البيع: 57.60 جنيه 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الخميس

 سجل سعر اليوان الصيني  أمام الجنيه المصري   اليوم الخميس

سعر الشراء: 6.98 جنيه

سعر البيع: 7.02 جنيه  

وسجل سعر 100 ين ياباني  أمام الجنيه المصري   اليوم الخميس

سعر الشراء: 33.99 جنيه

سعر البيع: 34.33 جنيها

وسجل سعر الدولار الاسترالي  أمام الجنيه المصري   اليوم الخميس

سعر الشراء: 31.77 جنيه

سعر البيع: 32.03 جنيه

وسجل سعر الدولار الكندى أمام الجنيه المصري   اليوم الخميس

 سعر الشراء: 34.95 جنيه

سعر البيع: 35.29 جنيه

أسعار العملات العربية اليوم الخميس 
بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس
سعر الشراء: 163.55جنيه.
سعر البيع:164.67 جنيه.

ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري  اليوم الخميس:
سعر الشراء: 13.76جنيه.
سعر البيع: 13.81جنيه.

وسجل الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري الخميس:
سعر الشراء: 13.44جنيه.
سعر البيع: 13.52 جنيه.

وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس:
سعر الشراء: 12.84جنيه.
سعر البيع: 13.91جنيه.

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 47.393 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير 2025، مقارنةً بـ47.265 مليار دولار بنهاية يناير من العام نفسه، بزيادة بلغت 128 مليون دولار.


وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، وصول قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي خلال شهر فبراير إلى نحو 11.851 مليار دولار، مقابل نحو 11.416 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.


أضافت البيانات أن حجم العملات الأجنبية المدرجة في الإحتياطي سجلت 35.524 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، كما سجل رصيد حقوق السحب الخاصة 21 مليون دولار بنهاية فبراير 2025.

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