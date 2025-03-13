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انتهاء امتحانات شهر مارس 2025 في المدارس .. الأحد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتهاء امتحانات شهر مارس 2025 في المدارس .. الأحد

امتحانات شهر مارس 2025
امتحانات شهر مارس 2025
ياسمين بدوي

تنتهي المدارس من إجراءات عقد امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب صفوف النقل يوم الأحد القادم الموافق 16 مارس 2025.

وكانت قد انطلقت يوم الأحد الماضي الموافق 9 مارس 2025 امتحانات شهر مارس 2025 ، وفقا للجداول المعلنة في المديريات والادارات التعليمية والمدارس

أكدت الإدارات التعليمية، إنتظام امتحانات شهر مارس 2025 في جميع المدارس بلا شكاوى ، مع الالتزام بتعليمات وقرارات وزارة التربية والتعليم .

وأوضحت الإدارات التعليمية ، أن نسب حضور الطلاب في المدارس مرتفعة بالتزامن مع امتحانات شهر مارس ، مشيرة إلى أنه يتم تسجيل الغياب يوميا .

امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس .. معلومات رسمية عنها 

  • توضع امتحانات شهر مارس بمعرفة موجه أول كل مادة
  •  يتم وضع 3 نماذج امتحانية لكل امتحان من امتحانات شهر مارس
  •  يعقد كل امتحان من امتحانات شهر مارس بمعدل نصف فترة او فترة كاملة طبقا للوزن النسبي لكل مادة وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية
  •  تنعقد امتحانات شهر مارس خلال اليوم الدراسي ويستمر اليوم الدراسي بشكل عادل

3 اختبارات في كل فصل دراسي

وكانت قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم تقييم طلاب صفوف النقل في المدارس بعقد 3 اختبارات في كل فصل دراسي كما يلي:

  •   الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي وتكون على مستوى المدرسة.
  • الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من الفصل الدراسي وتتكون على مستوى المدرسة.

     
  • الاختبار الثالث يكون اختبار نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في منهج الفصل الدراسي بأكمله.

    وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطالب في صفوف النقل يكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.
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