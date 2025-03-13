جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين.. تفاصيل رسمية

تلقى موقع “صدى البلد”، العديد من الاستفسارات بشأن تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين بعد اعتماده رسميا من وزير التربية والتعليم.

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين من يوم 15 يونيو 2025 ويستمر حتى 10 يوليو 2025.

وفي هذا التقرير ينشر موقع “صدى البلد”، تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 المكفوفين المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين - نظام جديد



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