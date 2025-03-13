سمير كمونة: المقاولون العرب لديه إمكانيات أوروبية

تحدث الكابتن سمير كمونة، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن بداية مشواره الكروي مع نادي المقاولون العرب، مؤكدًا أن هذه المرحلة كانت الانطلاقة الحقيقية له في عالم كرة القدم.



وأعرب كمونة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن فخره الشديد بانتمائه لنادي المقاولين، الذي يعد أحد أهم الأندية في تطوير المواهب المصرية، مشيرًا إلى أن النادي خرج منه العديد من النجوم البارزين، مثل محمد صلاح، محمد النني، وأحمد نخلة، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين الذين تألقوا في الكرة المصرية والعالمية.



وأضاف نجم الأهلي السابق: المقاولون العرب كان وش الخير عليّ، فقد حققت مع الفريق بطولتين غاليتين، هما كأس مصر وكأس الكؤوس الأفريقية، وهي لحظات محفورة في ذاكرتي. النادي منحني فرصة التألق والانطلاق نحو آفاق جديدة في مسيرتي الكروية".

وأكد كمونة أن المقاولون العرب نادٍ عريق يمتلك إمكانيات متميزة، قائلًا "نادي المقاولين بمثابة مؤسسة رياضية متكاملة، فهو بمواصفات أوروبية لكنه على أرض مصرية، ولطالما شعرت بالراحة والسعادة خلال فترتي مع الفريق."

