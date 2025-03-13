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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سمير كمونة: الخطيب رئيس ناجح وتربطني به علاقة قوية

الخطيب
الخطيب
يوسف أيمن

نفى الكابتن سمير كمونة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، صحة التصريحات المنسوبة إليه بشأن رفضه العمل كـ"بواب" داخل النادي، مؤكدًا أنه لم يدلِ بهذا التصريح، ولم يكن على علم بمصدره، مشيرًا إلى أن وجوده في الأهلي لم يكن مرتبطًا بشخص معين، بما في ذلك الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي.


وخلال ظهوره في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أوضح كمونة أنه تلقى أكثر من عرض للعمل في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، لكنه رفضها بسبب ارتباطه بأعمال تدريبية خارج مصر في ذلك الوقت، مضيفًا: الخطيب عرض عليّ أكثر من منصب في قطاع الناشئين، لكنني كنت مشغولًا بالتدريب خارج مصر، ولم يكن هناك أي خلاف يمنعني من التواجد في الأهلي."


وعن العلاقة بينه وبين إدارة النادي الأهلي، أكد كمونة أنه يتمتع بعلاقة طيبة مع مجلس الإدارة، وجماهير الأهلي، وكابتن محمود الخطيب، نافيًا الشائعات التي تزعم وجود خلافات بينه وبين إدارة القلعة الحمراء.


أما عن تقييمه لفترة الخطيب كرئيس للنادي، فقد أشار إلى أن الأهلي تحت قيادته حقق نجاحات عديدة، لكنه مثل أي إدارة قد يمر بفترات صعبة تشهد بعض الإخفاقات، وهو أمر طبيعي في عالم كرة القدم.


وحول وجود مجاملات في قطاع الكرة بالأهلي، شدد كمونة على أن النادي يمتلك منظومة احترافية ناجحة، ولا يقبل فكرة المجاملات، موضحًا "الأهلي لا يجامل على حساب البطولات، لأن الهدف الأول دائمًا هو الفوز وتحقيق الإنجازات."
 

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