ركلة جزاء ضائعة.. أتلتيكو يتقدم على الريال ويتجهان للأشواط الإضافية

انتهى الوقت الأصلي من مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد، بتقدم الأول بهدف نظيف، في إطار إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف أتلتيكو في الدقيقة الأولى عن طريق كونور جالاجير.

وأضاع فينيسيوس جونيور ركلة جزاء تحصل عليها مبابي في الدقيقة 70.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة 2-1 لصالح الريال، وبعد هدف أتلتيكو أصبحت النتيجة 2-2 ليلجأن إلى الأشواط الإضافية.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، أسينسيو، روديجر وميندي.

خط الوسط: تشواميني، مودريتش وبيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، مبابي وفينيسيوس جونيور

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

الحارس: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس لورينتي - خوسي ماريا خيمينيز - كليمون لونجليه - رينالدو.

خط الوسط: جوليانو سيميوني - بابلو باريوس - رودريجو دي بول - كونور جالاجر.

خط الهجوم: أنتوان جريزمان - خوليان ألفاريز