بإطلالة جذابة.. ياسمين صبري تبهر متابعيها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ياسمين صبري بأطلالة جذابة مرتدية فستان مجسم باللون الذهبي يظهر رشاقتها،كما اعتمد مكياجا جذابا يبرز جمال ملامحها.

وعرضت قناة أبوظبي الفضائية، الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الأميرة - ظل حيطة، لـ الفنانة ياسمين صبري والفنان نيقولا معوض، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وبدأ مسلسل الأميرة ظل حيطة الحلقة 12، بجلسة بين هارون (نضال الشافعي) ومحاميه، ليفكر معه في طريقة للتخلص من أسامة (نيقولا معوض) ولكن الأخير يدخل مكتبه فجأة ويفسد الجلسة، فيحاول هارون ترضيته.

تكتشف نانسي (مها نصار) أنها غير قادرة على الإنجاب وتخبر أمها بذلك، ولكنها تكذب على زوجها أسامة وتخبره أنها حامل، لكنه يعنفها بسبب خروجها بدون إذنه.

وتحدث مشادة بين أحمد (عابد عناني) وزوجته، بسبب أم الأخيرة (هالة فاخر) وتتطور المشادة إلى الطلاق، بينما تنجح زينب (ياسمين صبري) في معرفة معلومات أكثر حول طليقها أسامة.

تبحث زينب مع صديقتها عن طريقة للانتقام من أسامة وإعادة ابنها لها، بينما يذهب لها هارون ليعرض عليها تعاونه معها للانتقام من أسامة، لكن زينب تشك فيه وتتركه.

مسلسل الأميرة ظل حيطة

مسلسل "الأميرة ظل حيطه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، نضال الشافعي، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

مواعيد عرض مسلسل الأميرة

تعرض قناة أبو ظبي الإماراتية، مسلسل الأميرة ظل حيطة لـ ياسمين صبري، الساعة 11:00 مساءً، بتوقيت الإمارات، ويعاد عرض المسلسل الساعة 3:30 فجرًا.

أغنية مسلسل الأميرة

طرح صناع مسلسل الأميرة ظل حيطه، بطولة ياسمين صبري، الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "سيدة الحب الأولى" على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي نالت إعجاب الجمهور.