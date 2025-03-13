مصرع معلم وإصابة آخر في حادث تصادم بسوهاج

شهد مركز طما شمالي محافظة سوهاج، حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ربع نقل، مما أسفر عن وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة مرافقه بإصابات بالغة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوقوع حادث تصادم بدائرة المركز ووجود حالة وفاة ومصاب.

بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع بين دراجة بخارية كان يقودها المدعو "مجدي م. ع. ع- 57 عامًا- مدرس- ويقيم بدائرة مركز طما"، وسيارة ربع نقل كان يقودها المدعو "محمد د. م. أ- 52 عامًا- عامل- ويقيم بذات المركز".

ووفقًا للتحريات، فإن الحادث وقع نتيجة اصطدام الدراجة البخارية بالسيارة بالمواجهة، مما أدى إلى وفاة قائد الدراجة البخارية في الحال، وتم نقله إلى مستشفى طما المركزي.

كما أسفر الحادث عن إصابة مرافقه، المدعو "عمر أ. أ. أ- 38 عامًا- مدرس- ويقيم بدائرة المركز"، باشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال قائد السيارة ونجل المتوفى، المدعو "يوسف- 22 عامًا- طالب- ويقيم بذات الناحية"، أكدا مضمون ما سبق، ونفى الأخير وجود شبهة جنائية في الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.