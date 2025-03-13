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بالزي العسكري.. بوتين يزور كورسك ويوجه أمرا للجيش الروسي
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بالزي العسكري.. بوتين يزور كورسك ويوجه أمرا للجيش الروسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، منطقة كورسك التي تتعرض لهجمات أوكرانية، حيث ظهر بالزي العسكري وأصدر أوامر للقوات الروسية بمواصلة العمليات هناك حتى تحقيق "هزيمة كاملة" للقوات الأوكرانية.

وخلال زيارته، شدد بوتين على ضرورة تعزيز الأمن على طول الحدود الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن المهمة الأساسية هي القضاء التام على أي وجود عسكري أوكراني في مقاطعة كورسك في أسرع وقت ممكن. وقال: "أتوقع أن تنجز جميع الوحدات القتالية مهامها بالكامل، وأن يتم تحرير أراضي منطقة كورسك قريبًا من العدو".

تقدم عسكري روسي

ووفقًا لوكالة "ريا نوفوستي"، فقد نجحت القوات الروسية في السيطرة على أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في منطقة كورسك الحدودية، مشيرة إلى أن خسائر الجيش الأوكراني تجاوزت 67 ألف جندي.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، أن القوات الروسية عبرت الحدود في عدة مناطق وتمكنت من دخول مقاطعة سومي الأوكرانية، مشيرًا إلى أن "مهمة هزيمة القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك والوصول إلى الحدود الدولية ستُنفذ في أقصر وقت ممكن".

وفي تقرير قدمه إلى بوتين، أوضح جيراسيموف أن أوكرانيا كانت تحاول إنشاء قاعدة عسكرية في منطقة كورسك، بهدف استخدامها كورقة ضغط في المفاوضات.

تراجع أوكراني

على الجانب الآخر، أعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي عن تراجع قواته في كورسك بسبب التقدم الروسي.

وقال سيرسكي في منشور على فيسبوك: "في ظل الوضع الأكثر صعوبة، كانت وستظل أولويتي الأساسية هي الحفاظ على حياة جنودنا. ولهذا السبب، تقوم وحدات الدفاع الأوكرانية، عند الضرورة، بمناورات نحو مواقع أكثر ملاءمة"، مستخدمًا تعبيرًا شائعًا لدى الجانبين الروسي والأوكراني للإشارة إلى التراجع التكتيكي.

ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية المكثفة في شرق أوكرانيا، حيث تحاول موسكو تعزيز مكاسبها الميدانية، بينما تسعى كييف لاحتواء الضغط العسكري الروسي في عدة جبهات.
 

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