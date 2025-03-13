التصريح بدفن شخص لقي مصرعه في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق طريق أبو سمبل

قررت جهات التحقيق التصريح بدفن شخص لقي مصرعه عقب وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق طريق أبو سمبل / أسوان البرى.

كما كلفت جهات التحقيق الاستعلام عن حالة 4 مصابين جراء الحادث، حيث لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 4 آخرون نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق طريق أبو سمبل / أسوان البرى.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى ونقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق ابو سمبل البرى جنوب المحافظة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، فيما تم نقل الجثة إلى المشرحة.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الواقعة وذلك لرفع آثار الحادث، وتيسير الحركة المرورية للطريق بشكل طبيعى ومتتظم .

من ناحية أخرى لقى شخص مصرعه على يد شخص آخر نتيجة وقوع مشادة كلامية بينهم، حيث تعدى عليه بعصا بمدينة دراو شمال أسوان ، وتم على الفور نقل المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة .

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية فى مدينة دراو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع مشادة كلامية بين شخصين مما أدى إلى تطور الوضع وتعدى أحدهم على الآخر باستخدام عصا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة.