"المداح" يفضح السحرة .. السجن والغرامة عقوبة أعمال الشعوذة والنصب

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات السحر والشعوذة خاصة بعد أن سلط مسلسل المداح أسطورة العهد خلال الحلقة الماضية عن قضايا السحر والشعوذة والنصب علي المواطنين حيث تركزت الحلقة علي مواجهة الشيخ صابر لأعمال السحر خلال زيارتة للمنيا.

ويقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل الخاصة بالعقوبات المنتظر للمتورطين في اعمال السحر والشعوذة والنصب علي المواطنين ومزاولة أعمال السحر والدجل فيما يلي:

عقوبة الدجل والشعوذة

تندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات.

ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو بدون مقابل.

ويُعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء حقيقة أو تخيلا.

ويُعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.

ويُعد أيضًا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس.

وفي جميع الأحوال، يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.

تفاصيل واقعة السحر والشعوذة بمسلسل المداح

في الحلقة الثامنة من مسلسل "المداح: أسطورة العهد"، التي عُرضت مؤخرًا، تركزت الأحداث حول مواجهة الشيخ صابر لأعمال السحر والشعوذة. خلال زيارته لمحافظة المنيا، صادف سيدة عجوز تصرخ أمام أحد القبور. بعد قراءته للرقية الشرعية عليها، رأى رؤيا غامضة دفعته لفتح المقبرة، لكنه واجه رفضًا من الأهالي. عند عودته وفتح القبر، اكتشف وجود دمية مدفونة تُستخدم في أعمال سحرية، مما عزز شكوكه حول تورط شخصية مشالي في هذه الممارسات الشريرة.

في تطور آخر، تعرض صابر لهجوم من قِبل الملك الأحمر وبناته، حيث وجد نفسه معلقًا في سقف الغرفة، مما يشير إلى مواجهة خطيرة قد تغير مجرى الأحداث.