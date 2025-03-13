قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تداول فيديو.. أمن القاهرة يضبط المتهم بدهس عامل دليفري مصر الجديدة
المشاط: 400 مليار دولار سنويًا متطلبات أفريقيا لمواجهة التغيرات المناخية
السفير البريطاني بالقاهرة: رسالة مصر حول القضية الفلسطينية واضحة.. وعلى إسرائيل الالتزام بدخول المساعدات
وزير الموارد المائية والري: مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب مياه خلال العام
نموذج رائد للمنصات الوطنية.. وزارة التخطيط تُطلق تقرير المتابعة الثاني حول تنفيذ برنامج «نُوَفِّي»
حكم قضاء صلاة التراويح لمن فاتته.. الإفتاء توضح الحل
مصر تطلق برنامج "نوفي" لدعم التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
موعد صرف الزيادات على بطاقات التموين.. 250 جنيه للبطاقة
الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين يختار 29 لاعبًا لمعسكر مارس استعدادًا لأمم إفريقيا
جدول الثانوية العامة 2025 .. موعد ومواصفات امتحان اللغة الإنجليزية
الثواب عظيم.. الإفتاء تكشف عن أمور يستحب فعلها في رمضان
طبق أرز السبب .. ماذا دار في الحسين على مائدة الرحمن؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"المداح" يفضح السحرة .. السجن والغرامة عقوبة أعمال الشعوذة والنصب

المداح
المداح
حسن رضوان

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات السحر والشعوذة خاصة بعد أن سلط مسلسل المداح أسطورة العهد خلال الحلقة الماضية عن قضايا السحر والشعوذة والنصب علي المواطنين حيث تركزت الحلقة علي مواجهة الشيخ صابر لأعمال السحر خلال زيارتة للمنيا.

ويقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل الخاصة بالعقوبات المنتظر للمتورطين في اعمال السحر والشعوذة والنصب علي المواطنين ومزاولة أعمال السحر والدجل فيما يلي:

عقوبة الدجل والشعوذة

تندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات.

ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو بدون مقابل.

ويُعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء حقيقة أو تخيلا.

ويُعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.

ويُعد أيضًا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس.

وفي جميع الأحوال، يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.

تفاصيل واقعة السحر والشعوذة بمسلسل المداح

في الحلقة الثامنة من مسلسل "المداح: أسطورة العهد"، التي عُرضت مؤخرًا، تركزت الأحداث حول مواجهة الشيخ صابر لأعمال السحر والشعوذة. خلال زيارته لمحافظة المنيا، صادف سيدة عجوز تصرخ أمام أحد القبور. بعد قراءته للرقية الشرعية عليها، رأى رؤيا غامضة دفعته لفتح المقبرة، لكنه واجه رفضًا من الأهالي. عند عودته وفتح القبر، اكتشف وجود دمية مدفونة تُستخدم في أعمال سحرية، مما عزز شكوكه حول تورط شخصية مشالي في هذه الممارسات الشريرة.

في تطور آخر، تعرض صابر لهجوم من قِبل الملك الأحمر وبناته، حيث وجد نفسه معلقًا في سقف الغرفة، مما يشير إلى مواجهة خطيرة قد تغير مجرى الأحداث.

 

عقوبة الدجل النصب علي المواطنين الشعوذة مسلسل المداح أسطورة العهد عقوبة أعمال الدجل قضايا السحر والشعوذة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

موعد انتهاء الموجة الحارة فى مصر.. هذا يوم الذروة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

لقطة من فيديو المشاجرة

حطموا سيارة.. النيابة تحقق في فيديو مشاجرة مدينة الفردوس

الشيخ عويضة عثمان

هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأخ المحتاج .. الإفتاء ترد

عملة مصرية

هل يصرف معاش أبريل 2025 قبل إجازة عيد الفطر المبارك؟

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة مدينة الفردوس في الجيزة

الاهلي

خسائر فادحة للأهلي.. إعلامي يعلق على أزمة مباراة القمة

الإعلامى أحمد موسى

أحمد موسى: رابطة الأندية تعلن عقوبات النادى الأهلى السبت المقبل

ترشيحاتنا

رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص

رئيس جمهورية مصر العربية

قرار جمهوري بالموافقة على قرض من بنك التنمية الإفريقي

وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد

وزيرة البيئة تعقد اجتماعا لتنسيق مشاركة مصر بمؤتمر المناخ "cop30" بالبرازيل

بالصور

في اليوم العالمي لها.. كل ما لا تعرفه عن مرض الكلى المزمن

الكلى
الكلى
الكلى

كارثة.. تحذير من شرب المياه في الزجاجات البلاستيكية

الزجاجات البلاستيكية
الزجاجات البلاستيكية
الزجاجات البلاستيكية

بأسرار المحلات.. أسهل طريقة لعمل كعك العيد بالعجوة

كحك بالعجوة
كحك بالعجوة
كحك بالعجوة

فوائد الجرجير لصحة الجسم والشعر والبشرة

فوائد الجرجير لصحة الجسم والبشرة
فوائد الجرجير لصحة الجسم والبشرة
فوائد الجرجير لصحة الجسم والبشرة

فيديو

أحمد العوضي

هتجوز بعد العيد.. أحمد العوضي يعلن موعد حفل زفافه

عصام كاريكا

كنت عارف المقلب .. عصام كاريكا يكشف المستور عن برنامج رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شمس الموسيقى العربية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

المزيد