المؤتمر: زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية تعزز قيم الانتماء

أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بالزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث تناول الإفطار مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

أكد المؤتمر، في بيان له، أهمية هذه الزيارة التي تعكس حرص الرئيس السيسي على التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع، خاصة أبناء القوات المسلحة الذين يمثلون العمود الفقري لأمن واستقرار البلاد.

وأوضح حزب المؤتمر، أن لقاء الرئيس السيسي بأعضاء هيئة التدريس والطلاب يعكس اهتمامه بتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، وتطوير الكوادر العسكرية التي تعد أحد أهم دعائم الحفاظ على أمن مصر القومي.



وأشار حزب المؤتمر، إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت حساس تمر به المنطقة، وهو ما يؤكد على دور مصر الريادي في مواجهة التحديات الإقليمية والحفاظ على استقرار المنطقة.

ولفت حزب المؤتمر، إلى رسائل الرئيس السيسي الهامة التي وجهها للشعب المصري خلال الزيارة، حيث تناول الرئيس التطورات الإقليمية الحالية، وشدد على أهمية التكاتف الوطني في مواجهة التحديات الخارجية.



وأكد حزب المؤتمر، أن مصر ستظل دائماً في طليعة المدافعين عن حقوق الشعوب العربية والاستقرار الإقليمي، مضيفًا أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تؤدي دورًا مهمًا في تحقيق التوازن في المنطقة وسط التوترات والصراعات الإقليمية.

واختتم حزب المؤتمر، بيانه بالتأكيد أن هذه الزيارة تؤكد عمق العلاقة بين القيادة السياسية والقوات المسلحة، وتعكس رؤية الرئيس السيسي لبناء مستقبل مشرق لمصر، وتحقيق التنمية الشاملة بالتوازي مع الحفاظ على الأمن القومي.