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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلام إسرائيلي عن مفاوضات الدوحة: ثمة تقدم في المباحثات لكن لا اتفاق نهائي

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي عن مصادر مطلعة على مفاوضات الدوحة، قالت إن هناك ثمة تقدم في المباحثات لكن لا اتفاق نهائي حتى الآن.

وأشادت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بعملية إطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة "أرئيل" في منطقة سلفيت شمالي الضفة الغربية وأسفرت عن إصابة مستوطن، مساء الأربعاء.

وذكرت الحركة - في بيان - إن العملية تأتي في سياق الرد المستمر على العدوان الإسرائيلي، خاصة في شمالي الضفة الغربية، وتأكيدا على أن المقاومة لن تهدأ طالما استمر الاحتلال وجرائمه.

وبالأمس ، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أنه تلقى تقارير عن إطلاق نار قرب مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية.

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل، في الوقت الذي اشارت فيه صحيفة «تايمز اوف إسرائيل» نقلا عن مسعفين قولهم إن رجلا أصيب في إطلاق النار.

وذكرت «القناة 14» الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلى دفع بتعزيزات إلى مستوطنة أرئيل في الضفة عقب الحادثة

حماس فلسطين الدوحة القاهرة الإخبارية مفاوضات الدوحة

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