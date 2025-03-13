مكة صلاح جميلة.. لينا صوفيا تكشف كواليس مسلسل كامل العدد 3

أكدت الفنانة لينا صوفيا تجسد دور «فريدة» ابنة شريف سلامة الكبرى بالمسلسل كامل العدد 3، أنها تقدم دورا جديدا ومختلفا عن الأدوار السابقة بالمسلسل، موضحة أن التعديل في الشخصية يرجع لـ المسؤولين عن كتابة المسلسل.

وأضافت لينا صوفيا خلال لقاء عبر “صدى البلد”، ببرنامج «out Box» أن هناك مشهد لها في الحلقة 12 من المسلسل، كانت تبكي فترة طويلة، وبعد ذلك جلست لساعة تبكي.

وتحدثت لينا، التى تجسد دور «فريدة» ابنة شريف سلامة الكبرى بالمسلسل، عن مشهد لها مستفز، وقالت إن مشهد الاعتراف بالحب لـ علي، كان لإرضاء علي، ولم تحبه في الدور.

ولفتت إلى أن المسلسل يتناول مشاكل تربية الأبناء، وخاصة فى مرحلة المراهقة، وطالبت من فريدة في المسلسل، بالشعور بقيمتها.

وعلقت على اعتراف البنت للولد بالحب، وقالت أمر صعب، فالاعتراف بالحب يكون من قبل الولد وليس العكس، موضحة :" عادي أحب حد.. بس البداية لن تكون من البنت".

وتحدثت عن دينا الشربيني وقالت إنها تحب الفسيخ، وشريف سلامة بيحب السير بالدراجة البخارية، ويمتلك خبرات كثيرة، وأن مكة محمد صلاح شخصة مميزة وجميلة، ودخلت في التصوير بسهولة.

وأعربت الفنانة لينا صوفيا عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "كامل العدد ++"، الذي يُعرض حاليًا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وقالت لينا صوفيا في لقاء خاص لـ “صدى البلد”: "أجسد شخصية فريدة ابنة ليلي التي تجسدها ( الفنانة دينا الشربيني).. وسعيدة جدا بالمشاركة في مسلسل ”كامل العدد ++ " وشخصية “فريدة” والمسلسل يعتبر نقلة في مشواري الفني".

ووجهت لينا صوفيا، كلمة إلى الجمهور، عبرت فيها عن شكرها وامتنانها لأهلها ولأبطال المسلسل وعلى رأسهم شريف سلامة ودينا الشربيني، و المخرج خالد الحلفاوي و كل طاقم العمل.

واختتمت الفنانة لينا صوفيا، تصريحها بالتأكيد على سعادتها الكبيرة بالعمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها حب و كنت متحمسة جدا للجزء الثالث و هناك العديد من المفاجآت.

يذكر أن مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، دينا الشربيني، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد ، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، حسين فهمي، لينا صوفيا، جيسيكا حسام الدين، إنجي المقدم، مريم الخشت، حمزة دياب، مالك ومجموعة كبيرة من النجوم

المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.