قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخماد حريق اندلع داخل مول شهير في فيصل .. ماذا حدث؟
مصرع 8 أطفال.. تفاصيل حادث تصادم قطار مع ميكروباص في الإسماعيلية
ننشر الصور الأولى لـ حادث قطار القنطرة بـ الإسماعيلية بعد التصادم بميكروباص
نشرة المرأة والمنوعات| كل ما تود معرفته عن مرض حسام حبيب.. أطعمة تقلل الشعور بالصداع في الصيام
مكة صلاح جميلة.. لينا صوفيا تكشف كواليس مسلسل كامل العدد 3
سقوط أتوبيس في ترعة الملاح بأسيوط
رئيس الأعلى للإعلام ومدير الأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تطوير القدرات الإعلامية
صرف تعويضات للأسر المضارة من حادث تصادم قطار الإسماعيلية بسيارة
حادث قطار الإسماعيلية.. وزير الصحة يتابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين
مش صوت مصر.. حسام حبيب يفتح النار على شيرين
الحاجة زينب حملت ابنها على ظهرها 26 عامًا.. الوزراء يبرز قصص سيدات مصر الملهمات
مسلم ومسيحي "فرحة واحدة".. مدرسة المحبة الإلهية بدمياط تقيم معرضها برمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مكة صلاح جميلة.. لينا صوفيا تكشف كواليس مسلسل كامل العدد 3

الفنانة لينا صوفيا
الفنانة لينا صوفيا
البهى عمرو

أكدت الفنانة لينا صوفيا تجسد دور «فريدة» ابنة شريف سلامة الكبرى بالمسلسل كامل العدد 3، أنها تقدم دورا جديدا ومختلفا عن الأدوار السابقة بالمسلسل، موضحة أن التعديل في الشخصية يرجع لـ المسؤولين عن كتابة المسلسل.

وأضافت لينا صوفيا خلال لقاء عبر “صدى البلد”، ببرنامج «out Box» أن هناك مشهد لها في الحلقة 12 من المسلسل، كانت تبكي فترة طويلة، وبعد ذلك جلست لساعة تبكي.

وتحدثت لينا، التى تجسد دور «فريدة» ابنة شريف سلامة الكبرى بالمسلسل، عن مشهد لها مستفز، وقالت إن مشهد الاعتراف بالحب لـ علي، كان لإرضاء علي، ولم تحبه في الدور.

ولفتت إلى أن المسلسل يتناول مشاكل تربية الأبناء، وخاصة فى مرحلة المراهقة، وطالبت من فريدة في المسلسل، بالشعور بقيمتها.

وعلقت على اعتراف البنت للولد بالحب، وقالت أمر صعب، فالاعتراف بالحب يكون من قبل الولد وليس العكس، موضحة :" عادي أحب حد.. بس البداية لن تكون من البنت".

وتحدثت عن دينا الشربيني وقالت إنها تحب الفسيخ، وشريف سلامة بيحب السير بالدراجة البخارية، ويمتلك خبرات كثيرة، وأن مكة محمد صلاح شخصة مميزة وجميلة، ودخلت في التصوير بسهولة.

وأعربت الفنانة لينا صوفيا عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "كامل العدد ++"، الذي يُعرض حاليًا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وقالت لينا صوفيا في لقاء خاص لـ “صدى البلد”: "أجسد شخصية فريدة ابنة  ليلي التي تجسدها ( الفنانة دينا الشربيني).. وسعيدة جدا بالمشاركة في مسلسل ”كامل العدد ++ " وشخصية “فريدة” والمسلسل يعتبر نقلة في مشواري الفني".

ووجهت لينا صوفيا، كلمة إلى الجمهور، عبرت فيها عن شكرها وامتنانها لأهلها ولأبطال المسلسل وعلى رأسهم شريف سلامة ودينا الشربيني، و المخرج خالد الحلفاوي و كل طاقم العمل.

واختتمت الفنانة لينا صوفيا، تصريحها بالتأكيد على سعادتها الكبيرة بالعمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها حب و كنت متحمسة جدا للجزء الثالث و هناك العديد من المفاجآت.

يذكر أن مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، دينا الشربيني، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد ، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، حسين فهمي، لينا صوفيا، جيسيكا حسام الدين، إنجي المقدم، مريم الخشت، حمزة دياب، مالك ومجموعة كبيرة من النجوم

المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

دينا الشربيني شريف سلامة مكة محمد صلاح كامل العدد لينا صوفيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف الزيادات على بطاقات التموين.. 250 جنيه للبطاقة

موعد صرف الزيادات على بطاقات التموين.. 250 جنيه للبطاقة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

لقطة من فيديو المشاجرة

حطموا سيارة.. النيابة تحقق في فيديو مشاجرة مدينة الفردوس

المترو

تعاني من اضطراب.. القصة الكاملة لـ فتاة المترو بعد التجرد من ملابسها بمحطة جامعة القاهرة

مشاجرة مدينة الفردوس

السيارة اتهشمت| القصة الكاملة لمشاجرة مدينة الفردوس وتطورات الحادث في الجيزة

عملة مصرية

هل يصرف معاش أبريل 2025 قبل إجازة عيد الفطر المبارك؟

الشيخ عويضة عثمان

هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأخ المحتاج .. الإفتاء ترد

الإعلامى أحمد موسى

أحمد موسى: رابطة الأندية تعلن عقوبات النادى الأهلى السبت المقبل

ترشيحاتنا

سكرتير عام بني سويف

غلق أكاديمية مخالفة وتحرير محاضر لمنشآت طبية خاصة ببني سويف

سكرتير عام بني سويف

السكرتير العام ببني سويف يناقش موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يناقش جهود إدارة التخطيط العمراني في اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| كل ما تود معرفته عن مرض حسام حبيب.. أطعمة تقلل الشعور بالصداع في الصيام

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ننشر الصور الأولى لـ حادث قطار القنطرة بـ الإسماعيلية بعد التصادم بميكروباص

الحادث
الحادث
الحادث

رسميا.. بايرن ميونخ يعلن تجديد عقد كيميتش حتى 2029

كيميتش يجدد عقده مع بايرن ميونخ
كيميتش يجدد عقده مع بايرن ميونخ
كيميتش يجدد عقده مع بايرن ميونخ

حادث قطار الإسماعيلية.. وزير الصحة يتابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين

اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه

فيديو

أحمد العوضي

هتجوز بعد العيد.. أحمد العوضي يعلن موعد حفل زفافه

عصام كاريكا

كنت عارف المقلب .. عصام كاريكا يكشف المستور عن برنامج رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شمس الموسيقى العربية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : مارس يمرُّ.. والمرأة تبقى

المزيد