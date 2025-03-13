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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرص عمل في شركة الكهرباء| اعرف طريقة التقديم

شركة الكهرباء
شركة الكهرباء
رشا عوني

فرص عمل متاحة في شركة الكهرباء المصرية، ويبحث الكثير عن فرص توظيف سريعة ومضمونة ، حيث أعلنت الشركة حاجتها لتوظيف بعض التخصصات سريعاً ، لكن بشرط أن يكون المتقدم للوظيفة يعمل بإحدى شركات الكهرباء والمناطق التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء .

شركة الكهرباء تطلب موظفين

يبحث الشباب عن الوظائف أعلنتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث  توفر الشركة فرص عمل في مجالي الأمن والمحاماة، وذلك من خلال النقل أو الإعارة من شركات الكهرباء والمناطق التابعة لها.


فرص عمل في شركة الكهرباء 

و أعلنت شركة الكهرباء المصرية عن حاجتها لوظيفتين وهما :

الوظيفة الأولى :

باحث أمن ومندوب أمن للعمل في الإدارة العامة للأمن بالمنطقة الشمالية ومقرها القاهرة، والإدارة العامة للأمن بالمنطقة الجنوبية ومقرها الجيزة
 

الوظيفة الثانية

وطلبت شركة الكهرباء توظيف 8 محامين للعمل في قطاع التفتيش الفني بأعمال القطاع القانوني والإدارات القانونية بالعاصمة الإدارية، عن طريق النقل أو الإعارة من الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر أو الندب من العاملين بمناطق الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
 

شروط التقدم لوظيفة في شركة الكهرباء

- بيان الحالة الوظيفية للمتقدم.

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- ألا يقل تقييم المتقدم عن "جيد جدًّا" في آخر ثلاثة تقارير أداء.

- ألا تزيد سن المتقدم على 45 عامًا.

- موافقة جهة العمل الحالية على النقل أو الإعارة.
 

طريقة التقديم في وظيفة شركة الكهرباء 

على الراغبين في التقدم إرسال طلباتهم مرفقة ببيان الحالة الوظيفية، موضحًا فيه الجزاءات والتقاريرالدورية، بالإضافة إلى موافقة جهة العمل على النقل أو الإعارة. 

ويتم استلام الطلبات في الإدارة العامة لشؤون الأفراد بديوان عام الشركة بالعاصمة الإدارية خلال 30 يوم عمل، اعتبارًا من 3 أكتوبر 2025 حتى 28 نوفمبر 2025.

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