3 أخطاء شائعة عن سماع صافرة في الكمبيوتر .. تعرف عليها

يعد سماع صافرة أو صوت غير طبيعي صادر من جهاز الكمبيوتر أمرا مقلقل للكثير من المستخدمين، هذا الصوت عادة ما يكون تنبيها إلى مشكلة معينة داخل الجهاز.

ومع ذلك، هناك بعض الأخصاء الشائعة التي قد يخطئ فيها البعض عند محاولة تشخيص المشكلة بناء على هذه الصافرة، في هذه المقالة سنتناول أهم 3 أخطاء شائعة يواجهها المستخدمون عندما يسمعون صافرة من جهاز الكمبيوتر وكيفية تجنبها وإصلاحها.

ما هو صفير الكمبيوتر؟

عادة ما تصدر أجهزة الكمبيوتر صفيرا كإشارة صوت من عندما يتم تشغيله لأول مرة، مما يعني أنه تم تشغيله بنجاح، ولكن قد تعني سلسلة من الصفير أن هناك خطأ ما في جهاز الكمبيوتر، يقوم موقع خطأ على الجهاز بإعطاء صوت صفير مما قد يساعد المستخدم على إصلاحه.

صوت الصافرة التي قد تصدر عادة من جهاز الكمبيوتر، ليس مؤشرا على مشكلة في النظام، بل هو في الغالب تنبيها لمشكلة تتعلق بالمكونات الداخلية بالجهاز، قد تتضمن الاخطاء التي قد تسبب صفير في الكمبيوتر:

- فشل بطارية اللوحة الأم.

- خطأ مروحة وحدة المعالجة المركزية.

- خطأ وحدة المعالجة المركزية.

- خلل في الرامات.

- خلل في بطاقة PCIE، GPU، بطاقة الشبكة.

- خطأ إمداد الطاقة.

- تكوين BIOS غير لائق.

- تلف البرامج الثابتة BIOS أو UEFI.

أخطاء شائعة عن سماع صافرة في الكمبيوتر

1. إهمال فحص الذاكرة العشوائية رام:

من بين أبرز الأسباب الشائعة لسماع صافرة في الكمبيوتر، هي وجود مشكلة في الذاكرة العشوائية رام، ففي حال كانت مثبتة بشكل جيد أو بها تلف، قد تحدث إشارات تنبيه عبر الصافرة، لذا يجب أن تتأكد بأن الرامات مثبتة جيدا في اللوحة الأم.

2. الاعتقاد بأن المشكلة في نظام التشغيل أو البرامج:

أحد الأخطاء الشائعة التي قد يقع فيها الكثير من المستخدمين هو افتراض أن صافرة الكمبيوتر ناتجة عن وجود مشكلة في نظام التشغيل أو أحد البرامج الثابتة، ولكنه في الواقع قد يكون ناتجا عن خلل في الهاردوير، لذلك يجب عليك أولا التحقق من الحالة المادية لمكونات الجهاز مثل بطاقة الرسومات أو المعالج أو الرمات.



3. عدم الانتباه لارتفاع درجة حرارة المعالج:

أحد الأخطاء الشائعة التي قد يرتكبها المستخدمون عند سماع صوت الصافرة هو تجاهل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المعالج منيجة عدم كفاءة مروحة التبريد أو تراكم الغبار داخل الجهاز، لذا قم بتنظيف المروحة وفتحات التهوية من الغبار.