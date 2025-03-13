خلافات ميراث.. رجل يهدم منزل شقيقه أثناء الإفطار باللودر في الدقهلية

تمكن ضباط مباحث شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، من ضبط شخص عقب قيامه بهدم منزل شقيقه أثناء تواجده بداخله رفقة أسرته باستخدام لودر وذلك لوجود خلافات فيما بينهم على الميراث.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا بإستغاثة أحد أهالي قرية الأورمان "دائرة المركز" بانهيار منزلهم جراء قيام أحد أقاربهم باستخدام لودر وهدم المنزل أثناء تواجدهم بداخله وقت الإفطار.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا وبالفحص تبين قيام شقيق المُبلغ بإستخدام لودر وهدم أجزاء كبيرة من المنزل والهجوم على أسرة شقيقة محاولا هدم المنزل على من بداخله لوجود خلافات فيما بينهم على الميراث.

تم ضبط مرتكب الواقعة واللودر المستخدم وبمواجهة اقر واعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.