السيطرة على حريق بمخزن مصنع غزل بكفر الشيخ| شاهد

تمكنت الحماية المدنية بكفر الشيخ، مساء اليوم، من السيطرة على حريق شب في مخزن تابع لمصنع غزل ونسيج بدائرة مركز فوة، ولم يحدث أي خسائر في الأرواح.

حريق كفر الشيخ

وكان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حريق في مخزن تابع لمصنع غزل ونسيج بدائرة مركز شرطة فوة.

على الفور، هرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادث، وجرى السيطرة على الحريق تماماً ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.