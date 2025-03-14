نيقولا معوض: بحب الشعراء ونفسي أقدم شخصية محمود درويش| خاص

قال الفنان اللبناني نيقولا معوض إنه سعيد بالمشاركة في بطولة مسلسل "الأميرة / ضل حيطة" مع ياسمين صبري والمخرجة شيرين عادل.

وأشار نيقولا معوض لموقع صدى البلد، إلى أن شخصيته في المسلسل مختلفة، وحاول التعاطف معها لإضفاء الواقعية على الشخصية.





وعبر نيقولا معوض عن رغبته في تقديم سيرة الشاعر الراحل محمود درويش أو جبران خليل جبران، مشيرا إلى أنه يحب الشعر منذ سنوات.









مسلسل "الأميرة - ضل حيطة" تم تصويره في أنحاء مختلفة بالقاهرة، ويظهر بعض النجوم بشكل كوميدي ضمن الأحداث، ويناقش المسلسل قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج والأنبهار بالوضع المادي فقط وعدم الأهتمام بالمعدن الحقيقي للزوج، كما يناقش الثغرات القانونية التي ممكن ان يقوم بها المحامُون لسلب الحقوق الشرعية والقانونية للزوجة بطرق مختلفة





مسلسل "الأميرة - ضل حيطة" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيكولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، نضال الشافعي، مها نصار، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.