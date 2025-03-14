سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تفاوتًا طفيفًا في أسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية، فيما يلي قائمة بأسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك:

أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري

مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 50.640 جنيه

سعر البيع: 50.740 جنيه

في مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل الدولار الأمريكي 50.640 جنيه للشراء و50.740 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الشراء: 50.620 جنيه

سعر البيع: 50.720 جنيه

في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر الدولار الأمريكي 50.620 جنيه للشراء و50.720 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

سعر الشراء: 50.620 جنيه

سعر البيع: 50.720 جنيه

في ميد بنك، استقر الدولار عند 50.620 جنيه للشراء و50.720 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الشراء: 50.610 جنيه

سعر البيع: 50.710 جنيه

في بنك التعمير والإسكان، بلغ الدولار الأمريكي 50.610 جنيه للشراء و50.710 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

سعر الشراء: 50.600 جنيه

سعر البيع: 50.652 جنيه

في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، سجل الدولار سعر 50.600 جنيه للشراء و50.652 جنيه للبيع.

سعر الدولار في QNB الأهلي

سعر الشراء: 50.600 جنيه

سعر البيع: 50.700 جنيه

في QNB الأهلي، استقر سعر الدولار عند 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الشراء: 50.600 جنيه

سعر البيع: 50.700 جنيه

في بنك قناة السويس، بلغ سعر الدولار الأمريكي 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سعر الشراء: 50.600 جنيه

سعر البيع: 50.700 جنيه

في بنك البركة، سجل الدولار الأمريكي 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الشراء: 50.600 جنيه

سعر البيع: 50.700 جنيه في بنك مصر، استقر الدولار عند 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 50.600 جنيه

سعر البيع: 50.700 جنيه

في البنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار عند 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

سعر الشراء: 50.600 جنيه

سعر البيع: 50.700 جنيه

في البنك العقاري المصري العربي، سجل الدولار سعر 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 50.600 جنيه

سعر البيع: 50.700 جنيه

في البنك التجاري الدولي، استقر الدولار الأمريكي عند 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني (NBK)

سعر الشراء: 50.600 جنيه

سعر البيع: 50.700 جنيه

في بنك الكويت الوطني، بلغ سعر الدولار الأمريكي 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 50.600 جنيه

سعر البيع: 50.700 جنيه

في المصرف العربي الدولي، استقر الدولار عند 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.

سعر الدولار في اتش اس بي سي (HSBC)

سعر الشراء: 50.600 جنيه

سعر البيع: 50.700 جنيه

في اتش اس بي سي، سجل الدولار الأمريكي سعر 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الشراء: 50.600 جنيه

سعر البيع: 50.700 جنيه

في البنك المصري الخليجي، استقر سعر الدولار عند 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الشراء: 50.600 جنيه

سعر البيع: 50.700 جنيه

في المصرف المتحد، بلغ سعر الدولار الأمريكي 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

سعر الشراء: 50.600 جنيه

سعر البيع: 50.700 جنيه

في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بلغ سعر الدولار 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 50.600 جنيه

سعر البيع: 50.700 جنيه

في بنك الإسكندرية، استقر الدولار عند 50.600 جنيه للشراء و50.700 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول

سعر الشراء: 50.590 جنيه

سعر البيع: 50.690 جنيه

في كريدي أجريكول، سجل الدولار الأمريكي سعر 50.590 جنيه للشراء و50.690 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 50.584 جنيه

سعر البيع: 50.719 جنيه

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار الأمريكي 50.584 جنيه للشراء و50.719 جنيه للبيع.