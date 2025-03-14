خسروا كل فلوسهم.. عملية احتيال مرعبة فى هذه الدولة| ماذا حدث؟

تستهدف عمليات الاحتيال المواطنين فى كل مكان لتجريدهم من مدخراتهم عبر وسائل متنوعة ففى عملية احتيال جديدة تم انتحال صفة أحد أكبر البنوك في أمريكا حيث دفعت المستخدمين إلى تسليم مدخراتهم مدى الحياة.

عملية احتيال فى أكبر البنوك

استخدم المحتالون إرسال رسائل نصية مزيفة للعملاء يزعمون فيها وجود رسوم كبيرة معلقة على حساب المستلم، حيث تحتوي الرسالة على رابط للنقر عليه في حال عدم الموافقة على عملية الدفع يوجه الضحايا المحتملون الذين يضغطون على الرابط إلى موقع إلكتروني يُشبه موقع بنك TD، مما يُلزمهم بإدخال بيانات تسجيل الدخول الخاصة بهم.

وأفادت صحيفة الديلي ميل بأن موقعها تلقي إحدى الرسائل النصية، التي جاء فيها: "تنبيه TD. هناك رسوم معلقة بقيمة 1298.99 دولارًا أمريكيًا على حسابك، تجاهلها إذا كنت أنت من بدأها، وإلا فاتبع الرابط".

ماذا يحدث بعد النقر على الرابط؟

وأفاد مستخدمون آخرون بتلقي رسائل تزعم سداد فاتورة مشبوهة من حساباتهم، وقيل للبعض زوراً إنهم مدينون لبنك تي دي، واتضح أن عملية الاحتيال لا تستهدف عملاء بنك تي دي ، بل تستهدف أيضا من لا يملكون حسابات لدى البنك الأمريكي.

بمجرد إدخال المستخدمين لبيانات اعتمادهم، يتمكن المخترقون من الوصول الكامل إلى حساباتهم وأموالهم تحويل أرصدة بنكية كاملة إلى حسابات إجرامية حيث يتعذر استردادها.

وناشد بنك TD العملاء على قفل جميع بطاقات الائتمان والخصم على الفور وتنبيه الشركة بشأن عملية الاحتيال.

ووفق تقارير صحفية قالت مارثا جاستون، مديرة الاتصالات العليا في بنك تي دي: "ندرك أن جهات فاعلة وراء عملية احتيال، ونوصي المستهلكين بتوخي الحذر.. يمكن للمستهلكين اتخاذ عدة خطوات لحماية أنفسهم من الاحتيال".

وأضافت: "توصي جمعية المصارف الأميركية الأفراد بتجنب مشاركة المعلومات الحساسة وعدم تقديم رقم الضمان الاجتماعي أو أرقام الحسابات أو كلمات المرور لأي شخص يتواصل معك عبر الإنترنت أو عبر الرسائل النصية أو عبر الهاتف ".

كل ما تريد معرفته عن الاحتيال عبر الرسائل

ويسمي على هذا النوع من الاحتيال اسم SMShing وهو نوع من التصيد الاحتيالي الذي يحدث من خلال الرسائل النصية، حيث تطلب رسائل التصيد الاحتيالي من الأفراد النقر على رابط وتقديم تفاصيل حساب تُستخدم لاحقًا لارتكاب عمليات احتيال.