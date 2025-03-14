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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آسر ياسين عن مي عز الدين: كسبت أخت وسعيد بالكيمياء بيننا

قلبي ومفتاحه
قلبي ومفتاحه
شروق سلامة

أعرب الفنان آسر ياسين عن سعادته بالتعاون مع الفنانة مي عز الدين في مسلسل “قلبي ومفتاحه”، مؤكدًا أنه استمتع بالعمل معها، واصفًا إياها بأنها “ممثلة موهوبة، رقيقة جدًا، ومتواضعة بشكل غير طبيعي”.

وقال آسر ياسين خلال لقائه مع ET بالعربي:
“مي عز الدين فنانة شاطرة وموهوبة جدًا، وعلى المستوى الشخصي متواضعة بطريقة غير عادية، وفعلاً كسبت أخت. أتمنى أننا نشتغل مع بعض مرة ثانية، وأنا سعيد جدًا بمشاهدنا معًا والكيمياء بيننا حلوة جدًا.”

وأضاف: “أنا سعيد أننا كنا سبب في خروجها من الأزمة الصعبة التي مرت بها بعد وفاة والدتها، وأرى أن نزولها للعمل بمنتهى الشجاعة كان نوعًا من العلاج لها،أنا بعتبرها أختي، وهي موهبة كبيرة جدًا وسعيد بها جدًا، وربنا يديم المحبة بيننا.”

مواعيد عرض مسلسل “قلبي ومفتاحه”
   

 •    قناة ON: الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 8 صباحًا.
    •    قناة ON Drama: الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 6 صباحًا.

قصة مسلسل “قلبي ومفتاحه”

تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي حول موضوع “المحلل” بعد الطلاق للمرة الثالثة. يجسد آسر ياسين دور سائق أوبر يبلغ من العمر 40 عامًا ولم يسبق له الزواج، بينما تلعب مي عز الدين دور سيدة مطلقة ثلاث مرات تبحث عن “محلل” لتتمكن من العودة إلى زوجها. وعندما يقع اختيارها على شخصية آسر ياسين، تتغير حياته بطريقة غير متوقعة.

أبطال مسلسل “قلبي ومفتاحه”

يشارك في بطولة المسلسل:
    •    آسر ياسين
    •    مي عز الدين
    •    دياب
    •    أشرف عبد الباقي
    •    أحمد خالد صالح
    •    سماء إبراهيم
    •    حازم سمير
    •    عايدة رياض
    •    تقى حسام

المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub سعدي- جوهر

آسر ياسين مي عز الدين قلبي ومفتاحه اسر ياسين

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