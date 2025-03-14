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انتداب المعمل الجنائي لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه في حريق المعامل المركزية بالصحة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه في حريق المعامل المركزية بالصحة

الحريق
الحريق
مصطفي رجب

تباشر جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، التحقيق فى واقعة حريق مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة، كما قررت انتداب المعمل الجنائى وطلبت تحريات المباحث لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه وحصر التلفيات.

تجددت النيران في بعض غرف مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة بمنطقة وسط القاهرة، مع محاصرة الحماية المدنية للمبنى وإجراء عمليات التبريد وتمام الإخماد للسيطرة التامة على الحريق.

ووصل اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة برفقة عدد من قيادات المحافظة ووزارة الصحة لمتابعة عمليات إخماد وتبريد حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة بمنطقة وسط القاهرة.

 حريق مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة

كشفت مصادر أمنية في القاهرة أن حريق مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة بمنطقة وسط القاهرة اندلع في الطابق الأخير لأحد المباني وامتد بسبب المواد الكيميائية المتواجدة في المباني.

فيما نجحت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة في محاصرة النيران التي اندلعت في مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة بمنطقة وسط القاهرة، وجاري إخمادها بالكامل بعد الدفع بـ سيارات السلالم الهيدروليكية.

قامت الأجهزة المعنية في القاهرة بفصل التيار الكهربائي عن محيط المعامل المركزية لوزارة الصحة بمنطقة وسط البلد تزامنا مع حريق هائل اندلع في مبنى المعامل بشارع الشيخ ريحان.

وكشفت مصادر أمنية عن تفاصيل جديدة في حريق مبنى المعامل المركزية بمنطقة وسط القاهرة حيث تبين أن المواد الكيميائية تساعد على انتشار النيران سريعا في مباني المعامل التابعة لوزارة الصحة.

تواصل الأجهزة الأمنية في القاهرة محاولات السيطرة على حريق اندلع في مبنى المعامل المركزية بشارع الشيخ ريحان في منطقة وسط البلد، حيث ارتفعت السنة اللهب الي السماء لتضيء منطقة وسط القاهرة.

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ ١٠ سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق اندلع في المعامل المركزية بشارع الشيخ ريحان في وسط القاهرة.

ونشب حريق هائل داخل مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة بمنطقة وسط القاهرة، وتم الدفع بسيارات الاطفاء للسيطرة على الحريق واخماده.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق هائل في مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة في وسط القاهرة.

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ ٨ سيارات إطفاء وخزان مياه السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده وتحاول سيارات الاطفاء السيطرة على النيران.

ودعمت الحماية المدنية في القاهرة طاقم الإطفاء بسيارات إطفاء جديدة وخزان مياه الي موقع الحريق للسيطرة على النيران واخمادها.

وزارة الصحة وزير الداخلية مدير أمن القاهرة حريق مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة

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