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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قبل العيد .. 3 طرق طبيعية لتفتيج البشرة

البشرة
البشرة

الحصول على بشرة أكثر إشراقًا وتوحيدًا هو هدف شائع للكثيرين، ورغم توفر العديد من المنتجات التجارية، إلا أن العلاجات المنزلية الطبيعية فعالة ولطيفة على البشرة. 

تَعِد العديد من المنتجات في السوق بتفتيح البشرة، لكنها غالبًا ما تكون باهظة الثمن وتحتوي على مواد كيميائية قد تكون ضارة، لحسن الحظ، تتوفر العديد من العلاجات المنزلية الفعالة والآمنة التي تساعدكِ في الحصول على بشرة أكثر إشراقًا.

طرق طبيعية لتفتيح البشرة

1. عصير الليمون والعسل - علاج منزلي فعال لتبييض البشرة

يُعرف عصير الليمون بخصائصه الطبيعية المُبيضة، مما يجعله خيارًا شائعًا لتبييض البشرة، عند مزجه مع العسل، لا يُفتّح البشرة فحسب، بل يُغذّيها أيضًا، للعسل خصائص مُضادة للبكتيريا تُساعد على تقليل الندبات والبقع.

كيفية الاستخدام:
اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من العسل.
ضعي الخليط على وجهك المنظف واتركيه لمدة 20 دقيقة تقريبًا.
اشطفيه بالماء الدافئ.

تنبيه : تجنبي التعرض لأشعة الشمس مباشرة بعد وضع عصير الليمون، لأنه قد يجعل بشرتك أكثر حساسية لأشعة الشمس وقد يسبب تهيجا.

2. عصير البطاطس
يحتوي عصير البطاطس على إنزيمات تُخفّف البقع الداكنة والتصبغات، إنه علاج بسيط وفعال للحصول على بشرة أكثر إشراقًا.

كيفية الاستخدام:
قومي بتقشير البطاطس وبشرها ثم استخرجي العصير منها.
ضعي العصير على المناطق التي تريدين تفتيحها باستخدام قطعة من القطن.
اتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل الشطف.

3. قناع الزبادي والعسل
الزبادي غني بحمض اللاكتيك، الذي يساعد على تقشير البشرة وتفتيح البقع الداكنة، عند مزجه مع العسل، يُكوّن قناعًا مُهدئًا يُرطب البشرة ويُضفي عليها إشراقة.

كيفية الاستخدام:
امزجي ملعقتين صغيرتين من الزبادي العادي مع ملعقة صغيرة من العسل.
ضعي هذا الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة.
اشطفيه بالماء البارد.

تفتيح البشرة البشرة العسل للبشرة البطاطس للبشرة

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